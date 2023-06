Bambini in viaggio, le Dolomiti per i più piccoli

Molveno, Andalo, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore, San Lorenzo Dorsino e Piana Rotaliana: queste sono le località delle Dolomiti Paganella da scoprire durante una vacanza in montagna in Trentino. Per i bambini, esperienze indimenticabili. Buon viaggio! ascolta articolo Condividi

La storia, le cime e le imponenti pareti verticali. La natura che qui si esprime al massimo grado, dai suoi colori, il lago di Molveno e gli hotel in Paganella pensati per la vacanza famiglia in Trentino. Si può passeggiare per i sentieri e le vie del paese, assaggiare il vino locale, vivere la cordialità e l’ospitalità dei suoi abitanti.

Sull’Altopiano della Paganella torna il FamilyFestival L’Altopiano della Paganella si prepara ad accogliere il Family Festival, una sette giorni di appuntamenti e attività interamente dedicate alla famiglia e a misura di bambino. L’evento, che quest’anno animerà il territorio dall’11 al 18 giugno, avrà come tema “I Segreti del Bosco” e, tra racconti, storie, giochi e laboratori didattici, ruoterà intorno alle esperienze pensate e create per andare alla scoperta dei profumi e dei sapori della flora caratteristici dell’Altopiano. Numerose le attività in programma, come la passeggiata in notturna “I Signori della Notte”, l’escursione “Vivere a Colori” in compagnia della naturopata e il Baby Forest Bathing al Parco del Respiro. A questi si affiancheranno le letture di Racconti dal Bosco, i laboratori di cucina e quelli di disegno in compagnia di Davide Baldoni, disegnatore e colorista di fumetti Disney come “Topolino”, “Paperino” e “W.I.T.C.H.”. Per gli amanti dello sport non mancheranno, inoltre, le passeggiate lungo i sentieri con le guide alpine, le escursioni in mountain bike e le attività organizzate nel parco Andalo Life e sulle rive del Lago di Molveno, tra tuffi e sfide a minigolf. In occasione del Dolomiti Paganella Family Festival, inoltre, le famiglie in vacanza potranno approfittare di pacchetti vantaggiosi per soggiornare nei migliori family hotel dell’Altopiano.

Acquain Acquapark I vostri bambini si spruzzano e giocano nel nuovissimo ‘SPRAY PARK’ con ACQUA BASSA (15 cm) oppure sguazzano felici nella vasca baby gommata con acqua a 72 cm, i più grandicelli si divertono a salire e scendere dall' Acquascivolo mozzafiato. I più sportivi di voi potranno anche nuotare nelle 5 corsie da 25 metri. I castelli della Paganella Una leggenda si aggira fra i ruderi del castello di Spormaggiore. Durante la tua vacanza in Trentino alla scoperta dell'arte e della cultura, concediti una pausa e vieni a visitare questo castello medioevale in Trentino!

Castel Belfort si trova nel comune di Spormaggiore, lungo la statale tra il comune di Cavedago e Spormaggiore.

Venne costruito come castello medioevale intorno al 1311. Anche se attualmente è diroccato, sono ancora visibili la torre merlata e le mura perimetrali mentre gli orizzontamenti interni sono purtroppo crollati.

Fu costruito da Tissone, figlio di Geremia I, con approvazione di Enrico conte di Tirolo, e negli anni subì molti cambi di proprietà: passò agli eredi di Tissone a causa della sua morte prematura, poi ai Thun che vi fecero insediare i Reifer, ai signori di Sporo, fino a Federico IV d’Asburgo e a successivi altri proprietari per poi tornare ai Reifer e infine ai Saracini prima del 1700. Nel 1670 in seguito a un incendio devastante che lo distrusse per la maggior parte, fu ricostruito completamente dai Saracini come una moderna fortezza, con l’aspetto che puoi ancora ammirare oggi. Canyoning Ti sei mai calato per 50 metri da una parete di roccia fino a toccare il torrente con i piedi? Scopri l’emozione delle forre, segui il torrente.“Il canyoning è puro divertimento. Entrare in un canyon acquatico vuol dire godere di uno spettacolo naturale solitamente inaccessibile, capace di creare attorno a voi una dimensione in cui anche la percezione del tempo risulta alterata.”

Esperienze nella natura per bambini Le attività organizzate dal team di animazione Andalo Vacanze si svolgono tutti i giorni alle ore 10.00 | 11.30 | 14.00 | 15.30. Lunedì: la pannocchia che scoppia Il granoturco è una pianta molto antica ed è molto importante per la cucina trentina poiché da esso si ricava la polenta! Metteremo in funzione con il vostro aiuto la grande macina, da dove con un po’ di lavoro, impareremo come si produce la farina della polenta. Insieme al nostro amico contadino useremo i semi di mais per fare simpatici lavorett e dopo tutto questo lavoro ci meritiamo una merenda scoppiettante! Martedì: accipigna! Natura e creatività possono andare di pari passo e creare risultati davvero sorprendenti! Usciamo insieme per raccogliere pigne, foglie e rami per poi dar vita a veri e propri disegni/mosaici decorati esclusivamente con elementi naturali. Mercoledì: Adventure baby cicruit Mini percorso avventura per testare tutte le strutture del parco: salpa sulla zattera e attraversa il guado, percorri il ponte tibetano sul canyon, scivola velocissimo sul gonfiabile e sfida i tuoi amici in questa emozionante avventura. Giovedì: finchè la barca va Nel laghetto del Dosson sono approdate delle simpatiche barche a remi, siete pronti a navigare e sfidare i vostri amici?

Attività per bambini dai 6 ai 12 anni. Venerdì: il pescatore del Brenta Grazie ad un simpatico gioco, pescheremo simpatici pesciolini dal laghetto del Dosson. Domenica: Augh! Gli indiani al centro del Dosson danzano con tutta la tribù! Sei pronto a diventare un indiano pellerossa? Nel villaggio indiano ascolteremo le storie del capo tribù, realizzeremo un simpatico copricapo e ci divertiremo nella tenda del vecchio saggio.