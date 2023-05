Oroscopo del 23 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole, Marte e Plutone vi spalleggiano oggi. Vediamo quali sono gli attori delle serie tv Sky che più assomigliano al vostro segno: per l’Ariete certamente Lorenzo Richelmy di “Hotel Portofino”. In amore Sole, Marte e Plutone vi sollecitano a maggiori richieste emotive, mentre Plutone vi sorride anche a lavoro.

Venere, Saturno e Giove vi sostengono fortemente e vi abbinano a livello attoriale a Simone Liberati di “A casa tutti bene”. Marte è contrario in amore per i nati dal 9 al 17 maggio ma Venere, Giove, Urano e Nettuno vi aiuteranno. Marte può un po’ spuntare qualche freccia anche in ufficio.

Mercurio, Urano e Plutone sono eccezionalmente tutti positivi. Il vostro attore di riferimento è Daniele Pecci, in “Hotel Portofino”. Luna e Venere sono molto delicate in amore, mentre Plutone risulta altamente creativo in ambito lavorativo.

Luna e Venere ma anche Mercurio e Sole sono molto positivi. L’attore giusto da abbinarvi oggi è Federico Ielapi di “A casa tutti bene”, mentre in amore l’ardore erotico portato da Luna e Venere vi regalerà grandi soddisfazioni. Infine, a lavoro avrete grandi conferme.

Luna e Sole sono vostri alleati e vi suggeriscono come attore di riferimento per le serie Sky Andrea Arcangeli per “Romulus” o Kasia Smutniak per “Domina”. Marte, Sole, Luna e Venere amplificano le vostre emozioni oggi, mentre in ufficio presterete aiuto disinteressato a un collega.

Mercurio, Urano e Marte sono molto felici per voi oggi e vi consigliano un abbinamento al bravissimo Alessandro Borghi di “Diavoli”. In amore Giove e Luna ma anche Venere vi sostengono mentre a lavoro siete letteralmente infaticabili.

Sole, Marte e Plutone fanno il tifo per voi e vi abbinano a Morgan Spector di “The Gilded Age”. Sole e Marte ma anche Luna e Venere portano un po’ di sereno variabile in amore oggi, mentre a lavoro Saturno può aiutarvi a dirimere alcuni contrasti insieme a Plutone se nati a settembre.

Mercurio, Marte e Plutone sono un po’ ostili oggi ma il vostro segno si distingue per bravura attoriale, come Luca Zingaretti ne “Il Re”. Luna e Venere vi aprono a una giornata molto bella in amore se nati nella terza decade. A lavoro state attenti perché qualcuno è più scaltro di voi.

L’attore che vi assomiglia oggi è senz’altro Matthias Schoenaerts di “Django”. Marte e Plutone vi faranno fare audaci sortite erotiche oggi, mentre a lavoro Plutone è al vostro fianco.

Urano e Giove ma anche Saturno sono tuti ben messi e vi suggeriscono le qualità attoriali di Noomi Rapace in “Django” o di Patrick Dempsey in “Diavoli”. Giove favorirà i nati dal 21 al 27 dicembre in amore, nonostante la contrarietà di Luna e Venere. A lavoro Mercurio è vostro consigliere lucido.

Plutone, Saturno e Nettuno remano a vostro favore oggi e vi abbinano alla raffinata Carrie Coon di “The Gilded Age”. Sole e Plutone vi favoriscono in amore se nati nella prima decade mentre Urano, Mercurio e Giove vi sostengono a lavoro se nati in prima e seconda decade.

Nettuno e Giove ma anche Luna e Venere fanno risplendere il vostro segno, che si abbina oggi all’attore Rocco Fasano di “Hotel Portofino”. Giove, Luna e Venere vi portano grande desiderio in amore mentre a lavoro Urano vi mette il freno su alcuni progetti troppo ambiziosi.