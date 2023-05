Professione dog sitter, primo corso a Milano per imparare il lavoro

A Milano sono in crescita gli annunci sui social di persone in cerca di dog sitter. Dalla passeggiata di metà giornata a una persona di fiducia per lasciare il proprio cucciolo durante il periodo di vacanza

Nelle bacheche Facebook dei gruppi dei quartieri di Milano e delle social street si trovano moltissimi profili di di studenti e lavoratori part time che hanno tempo libero e si propongono come pet sitter. Negli ultimi dieci anni le richieste per i pet sitter sono aumentate, a fronte anche dell'aumento di animali da compagnia nelle case dei milanesi. In media un educatore può chiedere dai 12 ai 18 euro all'ora per la passeggiata - di solito le più richieste sono quelle in orario pausa pranzo - e dai 25 ai 40 euro al giorno per tenere il cane in pensione.

Corsi di formazione altamente professionali

Esistono anche scuole cinofile che organizzano corsi di formazione altamente professionali per coloro che vogliono acquisire competenze approfondite su come gestire i cani. Una di queste è la scuola cinofila "Il mio cane", che da vent'anni a Rho (nel Milanese) forma figure professionali in questo campo. Alla fine del corso, se vengono superate sia le prove scritte sia quelle orali e di pratica, viene rilasciato un attestato.