"Che differenza c’è tra danzare per far piovere e schiacciare un tasto per illuminare uno schermo?". Da questa domanda parte il libro di cui parliamo questa settimana, "La tecnologia è religione", che la casa editrice Einaudi ha da poco portato in libreria (pp. 128, euro 13).

"Quando noi non conosciamo la causa delle cose, tendiamo a diventarne la causa", racconta la sua autrice, Chiara Valerio, durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24. Poi, per rispondere a quella domanda, spiega: "Premendo un tasto sul nostro smartphone, un movimento del nostro corpo fa accadere qualcosa. Quel movimento è molto simile, nella sua dinamica, a quello con cui si danzava per far cadere la pioggia". Prima di aggiungere che "la tecnologia, la religione e la letteratura condividono la fede nell'azione a distanza". "Adesso che i dispositivi si stanno sempre più dematerializzando - osserva - e non studiando più i rapporti causa-effetto, il rischio è di perdere la consapevolezza che la tecnologia non ha niente a che fare con la religione, e dunque con i fenomeni magici".