Libri per bambini, 10 novità di maggio per bimbi da 2 a 10 anni

Geronimo Stilton a Parigi, i Promessi sposi, un pulcino che non smette di parlare e un grande campione di basket amico dei bambini. C'è tutto questo e molto altro in quetsa nuova puntata. Dieci libri da non perdere. Buona lettura!

Libri per bambini di 3 anni Il pulcino chiacchierino di Janie Bynum Terre di Mezzo, 2022 Un libro divertente, da leggere ad alta voce, per tutti i bambini che vorrebbero sempre chiacchierare (e per i loro genitori).

Libri per bambini di 5 anni Encanto. La storia a fumetti Disney Libri, 2023 Il volume Encanto della nuova collana La storia a fumetti - Edizione limitata celebra 100 anni di Disney. . Nel volume di 64 pagine le parole si miscelano a vignette con tagli e inquadrature particolari e con colori brillanti. Dopo la storia a fumetti, il volume è completato da pagine di approfondimento sui personaggi protagonisti. Un volume da collezione a tiratura limitata - disponibile solo per il 2023.

Libri per bambini di 6 anni Cane Puzzone e il bidone del tempo di Colas Gutman Terre di Mezzo, 2023 Durante un giro del quartiere, Cane Puzzone trova un bidone dell’immondizia che permette di viaggiare nel tempo. A Spiaccigatto piacerebbe tanto tornare a quand’era piccolo, prima che un camion lo trasformasse in una sottiletta. Così saltano nel bidone, pronunciano la formula magica e... si cacciano nei guai.

Libri per bambini di 7 anni I Combinadisastri di Rico Hop Terre di Mezzo, 2023 Micro è un aspirante Combinadisastri. Avete presente, no? Quei minuscoli esseri che hanno un unico scopo nella vita: rendere infelici gli umani. Ma la professione del Combinadisastri è in cima alla lista dei “Lavori più difficili di tutti i tempi”. Più in alto di costruttore di razzi e di igienista dentale di squali bianchi. E infatti, durante l’esame finale, Micro combina un sacco di pasticci e viene addirittura catturato da un Bambino!

Tre, due, uno... Parigi! di Geronimo Stilton Piemme, 2022 La squadra Stilton e la squadra Rat-Dance si sfidano per le vie di Parigi. Tra asparagi di ferro, piramidi di vetro, croissant e zuppe di cipolle, scopriranno le meraviglie della Ville Lumière. Chi vincerà questa nuova sfida a ritmo di rock 'n' roll?

Libri per bambini di 8 anni I Promessi sposi di Alessandro Manzoni di Geronimo Stilton Piemme, 2023 'Questo matrimonio non s'ha da fare...' Inizia così la celebre storia di Renzo e Lucia, protagonisti del più grande romanzo storico della letteratura italiana. Un classico liberamente adattato da Geronimo Stilton.

Libri per bambini di 9 anni Manuale per giovani inventori di alberi e foreste di Tiziano Fratus Gribaudo, 2023 Sei mai stato, o sei mai stata, in un bosco? I grandi alberi, alti, le ombre, le foglie che calpesti mentre lentamente avanzi, i raggi del sole che penetrano dalle cime, le geometrie delle cortecce, e i colori gli odori gli insetti i rumori i sospetti… Che cosa ti affascina e che cosa ti intimorisce? Ami gli uccelli che cantano oppure ti domandi che cosa stiano mai confabulando? Cosa succede in un bosco mentre noi non ci siamo? Che cosa fanno gli alberi? E i nomi che portano, chi li ha inventati, chi li decide? Questo libro ti permette di giocare con gli alberi, di immaginare tante nuove specie, di avere le spiegazioni che consentono di capire come un albero trova il proprio nome.

Libri per bambini di 10 anni Il gigante del campetto. Una storia a fumetti di Gigi Datome Piemme, 2023 Cesare e Gianna, compagni alle medie, sono decisi a realizzare il loro sogno di giocare a basket. Ma al campetto, dove ci si allena per il torneo 3x3, sembra esserci posto per tutti tranne che per loro. Decidono di andarci all'alba, quando la città ancora dorme, per allenarsi duramente. Sotto il canestro incontrano un gigante barbuto che diventa il loro compagno di squadra e amico.