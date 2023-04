Giornata Mondiale della Terra, 12 libri per spiegarla ai bambini

Spiegare ai bambini l'importanza di salvaguardare la natura che ci circonda, non è impresa facile. Ma noi genitori abbiamo l'obbligo morale di provarci. Magari con l'aiuto di un buon libro. Noi ve ne proponiamo 12 questa settimana in occasione dell'Earth Day 2023. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Aspetta.... di Suzy Chic e Monique Touvay Terre di Mezzo, 2023 Un albo sul tempo che passa e sul saper attendere. Un invito a guardare lontano, e a credere nei doni del tempo. L’attesa è un vuoto soltanto apparente: ce lo insegna la natura. C’è un fiore pronto per essere colto. Ma se aspetti, diventerà un frutto. C’è un frutto pronto per essere mangiato. Ma se aspetti, potrebbe accadere un piccolo miracolo.

Se vieni sulla terra di Sophie Blackall Il Castoro, 2020 "Caro visitatore dello spazio, se vieni sulla Terra, ci sono un paio di cose che dovresti sapere... Viviamo in molti luoghi diversi, in diversi tipi di case, e di famiglie. Ognuno di noi è diverso dagli altri, ma tutti siamo straordinari. E insieme condividiamo questo bellissimo pianeta."

Come un albero di Maria Gianferrari Rizzoli, 2021 Forse non ci hai mai fatto caso, ma tu sei come un albero: la colonna vertebrale è il tuo tronco, la pelle è come la corteccia, il tuo cuore ti dà forza e sostegno, come la linfa. E, come te e tutti gli uomini, anche gli alberi sono esseri sociali. Comunicano tra loro, condividono cibo e risorse, si prendono cura l'uno dell'altro e, quando sono insieme, sono più forti. Con i testi poetici di Maria Gianferrari e le illustrazioni di Felicita Sala, una celebrazione delle creature più sorprendenti della natura, per ammirarne la bellezza e la maestosità, e imparare da loro come diventare una persona migliore.

Libri per bambini di 4 anni Un anno tra gli alberi di Valentina Levrini Terre di Mezzo, 2023 Il ciliegio, dai frutti deliziosi, attira bimbi e uccellini. Il tiglio col suo profumo fa innamorare le api e non solo. Il faggio ha una chioma folta e spettinata, che cambia mille volte colore. Ritratti di alberi, gioiosi e appassionati, che risvegliano il desiderio di giocare all’aria aperta, e ci invitano a coltivare l’amore per la natura.

Erberto di Lara Hawthorne Lapis, 2018 Quanto piacerebbe a Erberto saper ricamare tele meravigliose come quelle del ragno o scavare lunghissime gallerie come le formiche! Ma lui è solo una lumaca mangiaverdura e buona a nulla. A volte, però, anche una piccola lumaca può fare cose straordinarie.

Libri per bambini di 5 anni La Terra respira di Guia Risari Lapis, 2021 Ammirare, contemplare, meravigliarsi e gioire dello spettacolo della vita. Un giorno, due fratellini sentono i battiti di un cuore: "La terra respira. Ce ne siamo accorti ieri, appoggiando un orecchio al suolo. Abbiamo sentito chiaramente il battito del suo cuore - tum, tum, tum ". Superando il timore inziale di fronte a una scoperta così grande, i due fratellini cominciano a guardarsi intorno con occhi diversi, immaginando che la terra, proprio come loro, abbia un corpo vivo e pulsante. Decidono così di mettersi in cammino per conoscerla meglio. Il lago che vedono dalla finestra ha la forma di un orecchio: sarà l'orecchio della Terra? E il bosco? Sarà un ciuffo di capelli.

Cara terra di Emanuela Nava Carthusia, 2023 Continuano le avventure di Lia e Francesco, simpatici esploratori in erba. Con stivali di gomma, cappello di paglia e lente d’ingrandimento, i due fratellini sono ora alle prese con gli ambienti della campagna e i segreti dell’agricoltura. Grazie ai nonni Bruna e Aldo, scopriranno in un magico agriturismo come si allevano gli animali, come si coltivano le piante, qual è la frutta di stagione e tantissime altre curiosità. In una nuova veste grafica, Cara terra è lo spunto perfetto per avvicinare bambine e bambini ai segreti della terra e dei suoi ritmi naturali da proteggere e rispettare.

Libri per bambini di 6 anni Il libro della natura di Clare Beaton Lapis, 2017 Passeggiare nei boschi, raccogliere conchiglie sulla spiaggia, osservare da vicino le piante e gli animali: i bambini amano stare a contatto con la natura! In questo libro sono raccolte tante attività di educazione ambientale per esplorare, scoprire, sperimentare e far conoscere ai bambini la natura e i suoi abitanti. E per un primo approccio alla divulgazione, ogni argomento viene introdotto da un testo semplice e chiaro. Un'immersione totale tra le meraviglie della natura con tante illustrazioni a piena pagina.

Libri per bambini di 7 anni Missione strade pulite di Fulvia Degl'Innocenti Terra Nuova Edizioni, 2021 Cartacce, contenitori di plastica, mozziconi di sigarette e ora anche mascherine abbandonate: alzi la mano chi non vede questi e altri rifiuti lungo le strade che percorre verso scuola. Capitava anche a Zoe, la protagonista di questo libro, una bambina di sette anni proprio come voi. Un bel giorno Zoe ha detto basta: ha scritto al sindaco e ha chiesto di poter ripulire i marciapiedi del suo paese. Comincia così una piccola grande impresa, che presto vedrà tanti concittadini, adulti e bambini, impegnati a raccogliere e riciclare la troppa spazzatura abbandonata un po' ovunque. Questo racconto, ispirato a una storia vera, vuole essere un omaggio a Zoe, alla sua famiglia e a tutti coloro che si impegnano per migliorare l'ambiente in cui viviamo.

Libri per bambini di 8 anni Possiamo cambiare il mondo. L'educazione civica raccontata ai bambini di Rossella Köhler Mondadori, 2021 17 obiettivi da raggiungere insieme. Forza. Cambiamo il mondo! L'ONU ha dato il via al progetto dell'Agenda 2030 per migliorare entro quella data la vita del nostro pianeta e di tutti noi cittadini. Per farlo ha individuato 17 Obiettivi globali: dalla lotta al cambiamento climatico, alla battaglia contro le disuguaglianze sociali, alla ricerca di forme di sviluppo sostenibili... Ecco allora una guida davvero semplice e chiarissima che, tra approfondimenti divulgativi, storie e progetti, ci racconta cosa possiamo fare per il nostro pianeta.

Esploro la natura. 30 avventure per tutte le stagioni di Manuela Ruaben Erickson, 2023 Di chi è questa tana? Chi ha lasciato questa traccia sulla neve? E questa cacca sul sentiero? Il libro che hai tra le mani ti accompagnerà alla scoperta dei segreti della natura attraverso le 4 stagioni. Piccole esplorazioni all’aperto per imparare a leggere le tracce degli animali, riconoscere le piante, capire come si comportano api e formiche. Ma anche gare di lancio della pigna, laboratori d’artista con le foglie e momenti di relax che profumano di fiori… Una guida pratica per esploratrici ed esploratori curiosi… di natura!

Libri per bambini di 9 anni Il manuale delle 50 piccole rivoluzioni per cambiare il mondo di Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia Il Castoro, 2018 Puoi affrontare le sfide anche da solo, ma sappiamo che le rivoluzioni sono contagiose! Non sopporti le ingiustizie? C’è qualcosa nel mondo che non ti piace e vorresti cambiare? Questo è il libro giusto per te! 50 sfide, 50 imprese e 50 atti rivoluzionari che ti aiuteranno a far diventare migliore te stesso, il tuo quartiere e il mondo intero! Diventa un drago della raccolta differenziata, passa un giorno senza energia elettrica, smetti di seguire la moda e gioca alla pari con ragazzi e ragazze. Puoi affrontare le sfide anche da solo, ma sappiamo che le rivoluzioni sono contagiose!

Libri per bambini di 10 anni La cura della terra. Seminare, coltivare, vivere di Francesca Della Giovampaola Mondadori, 2023 I motivi per coltivare sono tantissimi. L'orto può essere passatempo, scoperta, gioco, sfogo all'aria aperta per chi trascorre ore davanti a un computer. C'è chi coltiva per riconnettersi alla natura, chi lo sceglie come professione, chi vuole risparmiare sulla spesa. Ognuno ha le sue motivazioni per lavorare la terra, quel che è certo è che abbiamo tutti in qualche modo bisogno di coltivare; anche chi ancora non lo sa, semplicemente perché non ha provato. Basta toccare la terra, per capire che è vita. Questo libro mette in luce e spiega le tantissime cose belle e importanti che si incontrano coltivando la terra, dalla poesia dei piccoli gesti quotidiani ai desideri più profondi che arrivano a cambiare la vita stessa di una persona. Prendersi cura della terra, infatti, significa stabilire una connessione profonda tra noi e la natura, cercando di evitare le consuetudini che possono indebolirla (pesticidi, cementificazione...) e recuperando le buone pratiche che invece possono arricchirla.