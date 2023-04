Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 aprile

Forma fisica buona e anche aspetto morale molto elevato. Forte e appassionata l’intesa erotica con il vostro partner grazie a una pirotecnica Venere se nati a marzo. Sole porterà in alto i vostri progetti lavorativi.

Mercurio vi porta grande intelligenza se nati nella terza decade. Non trascurate però – per un motivo o un altro – l’amore che avete accanto: questo è il monito di Mercurio, Marte e Venere. I nati nella prima decade avranno Plutone un po’ ostico a lavoro.

Giove è positivo e vi dà una salute ottima, inoltre si allea con Mercurio, Sole, Plutone e Venere ma pure Marte per darvi una fase amorosa di tutto rispetto. In ufficio attenzione a qualche pettegolezzo.

Venere è in posizione favorevole per voi e vi chiede di dare molto rispetto alla persona che avete al vostro fianco. Anche Saturno è un vostro alleato in amore, mentre a lavoro Giove è un po’ contrario per i nati nella terza decade.

Venere vi fa vivere una giornata di discreto relax e con una forma fisica buona, malgrado le negatività di Urano e Mercurio. Sole vi fa scagliare le vostre frecce in amore ma fate attenzione al potenziale shopping selvaggio post lavoro perché Plutone è contrario.

Venere si presenta ostile nel vostro segno oggi, con Nettuno che somma anche la sua negatività. Urano vi aiuta a pianificare ogni dettaglio amoroso per quanto concerne la prima decade, mentre a lavoro la vostra forza di volontà farà la differenza.

Plutone vi dona una fase di miglioramento e anche Saturno è benefico per voi. Venere e Plutone sono in aspetto sontuoso in amore se nati a settembre: sappiate approfittarne! Fate una professione che riguarda la comunicazione? I pianeti vi assistono se nati nella terza decade.

Plutone vi ostacola mentre Mercurio e Urano vi portano alti e bassi nel tono e nell’umore. C’è comunque una buona disposizione al dialogo e alla pacatezza in amore grazie a Marte per i nati nella seconda decade. Equilibrato distacco: questo serve oggi in ufficio.

Alti e bassi oggi con Venere e Nettuno disarmonici ma Giove, Plutone e Sole dalla vostra parte. Se siete single oggi vivrete episodi di passionalità ed eros notevoli. Plutone vi dà una mano anche a lavoro.

Mercurio promuove un equilibrio felice e grintoso oggi, anche Nettuno peraltro vi sostiene. Plutone porta eros e alchimia nel rapporto di coppia, mentre a lavoro sempre Nettuno vi favorisce se nati nella terza decade.

Giove e Sole vi portano un’ottima forma fisica e vi consigliano di fare sport se nati a gennaio. Urano vi tiene un po’ il broncio in amore ma Venere vi fa battere il cuore! I nati dal 31 gennaio al 9 febbraio avranno Urano contrario a lavoro.

Venere vi tiene in una posizione di moderata negatività portando alti e bassi. Forma psicofisica però buona, così come la passione data da Marte in amore ai nati nella seconda decade. Non date peso alle chiacchiere passeggere in ufficio: Urano è dalla vostra parte.