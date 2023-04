Fuorisalone 2023, la mostra che misura le emozioni del pubblico

Il progetto, a cura di Nicola Bigliardi, vede la partecipazione di artisti nazionali e internazionali, Günter Pusch, Elisa Muliere, Guido Nosari, Albina Yaloza, William West , i quali, con il loro linguaggio artistico propongono uno scenario di riflessioni, sensazioni e azioni riguardo a come immaginiamo il nostro futuro, al suo rapporto col presente e il passato, tra tecnologia, essere umano e natura, e all’importanza dell’arte come uno dei principali motori per interpretare il mondo e scoprire nuove strategie di evoluzione.

E’ quello che potranno sperimentare i visitatori della mostra di arte contemporanea “Brave New World?” che StayonBoard Art Gallery inserisce nel tema laboratorio e futuro del FuoriSalone 2023. La mosra è visitabile Via C. Gluck, 62 a Milano.

Misurare le emozioni

Il pubblico potrà prova l’emozionometro, uno strumento in grado di misurare gli stati delle emozioni. Nel campo della psicologia, nel corso del tempo, si sono fatti molti sforzi al fine di trovare una metodologia finalizzata alla misurazione degli stati emozionali. Negli ultimi anni molti ricercatori operanti in vari campi, non solo la psicologia, hanno mostrato un profondo interesse nello sviluppo di strumenti per valutare le emozioni. Alcuni strumenti di misura delle emozioni considerati “oggettivi” si concentrano sulla componente espressiva della emozione ovvero sull’espressione facciale. STAYONBOARD basandosi su strumenti validati con i collaboratori psicologi dell’Università Vita-Salute San Raffaele, presenta un piccolo “laboratorio in scatola” che legge il volto del visitatore mentre ascolta musica sperimentale e guarda un filmato suggestivo sui quadri esposti di Elisa Muliere e Gunter Pusch che si modificano per soggetto, colore, diventano tridimensionali: dalla lettura dell’espressioni facciali il visitatore potrà ricevere il “cardiogramma” delle sue emozioni di risposta agli stimoli visivi, evidenziando come individui diversi si concentrino su paura, rabbia, felicità o ansia. Un modo nuovo per misurare l’eterogeneità individuale nella reazione ai colori e ai soggetti artistici.

