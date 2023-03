Zanichelli e Scuola Holden lanciano premio di scrittura per studenti

Tra i premi una borsa di studio per frequentare Academy, il corso di laurea triennale in scrittura e contemporary humanities della Scuola Holden. Inoltre, sono previsti tre premi speciali assegnati dai partner del concorso tra cui Sky Tg24

Zanichelli e Scuola Holden lanciano Sfumature di significato, il concorso di scrittura rivolto a studenti e studentesse degli ultimi tre anni delle scuole superiori.

Tra i premi una borsa di studio per frequentare Academy, il corso di laurea triennale in scrittura e contemporary humanities della Scuola Holden.

Il concorso

Il concorso invita a scrivere un elaborato di 1400 parole scegliendo una delle sette tracce proposte. Chi partecipa può servirsi del documento autentico che accompagna ciascuna traccia e dell’elenco di parole selezionate appositamente dal vocabolario Zingarelli 2024, in uscita a maggio, con le loro sfumature di significato. Studentesse e studenti possono aderire al concorso entro il 30 aprile 2023.

I premi

La giuria assegnerà tre premi differenziati per classe: al primo classificato dell’ultimo anno sarà assegnata una borsa di studio integrale per il corso di laurea triennale di Academy della Scuola Holden; ai primi classificati del penultimo e del terzultimo anno, un corso di narrazione per l’intera classe, tenuto in presenza da un docente della Scuola Holden. Inoltre, sono previsti tre premi speciali assegnati dai partner del concorso – Sky Tg24, Radio Deejay e Corriere della Sera – che consistono in un corso di alta formazione della scuola Holden di 36 ore in streaming, oltre a:

- per il vincitore della menzione speciale di Radio Deejay, la partecipazione a una puntata di Deejay chiama Italia;

- per il vincitore della menzione speciale di SkyTg24, un servizio dedicato con intervista su Sky Tg24;

- per il vincitore della menzione speciale del Corriere della Sera, la pubblicazione del testo su un numero de “La Lettura”.

La traccia

La traccia proposta da Sky Tg24 chiede di ragionare sul concetto di dopo, in un mondo dove due grandi eventi - la pandemia e la guerra – hanno scosso le fondamenta del nostro modo di pensare al domani. Dopo inteso non come rinvio o rinuncia, ma esercizio della nostra capacità di immaginare, pianificare e costruire il futuro. È un tema complesso, si sa, e per aiutare ragazze e ragazzi a svolgerlo Zanichelli mette a loro disposizione una «cassetta degli attrezzi» da cui attingere: le sfumature di significato.

Per esempio, la scelta delle parole che usiamo riflette il nostro atteggiamento verso il futuro. La speranza è l’attesa che si verifichi qualcosa che desideriamo. La fiducia va oltre la speranza, perché è il convincimento che qualcuno si comporterà secondo le nostre attese, o che ciò che desideriamo si verificherà. L’aspettativa, infine, è ciò che ci attendiamo: qualcosa di più di una speranza ma di cui non abbiamo garanzia. Il futuro richiede anche di fare scelte e previsioni. Per indicare ciò o chi è privo di garanzia usiamo incerto; ma se è una persona a essere incerta, e se l’incertezza le impedisce di prendere una decisione, allora diciamo che è indecisa. Infine, è irresoluto chi è del tutto incapace di decidere, più per debolezza di carattere che per reale impossibilità.