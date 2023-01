Oroscopo del 29 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Saturno e Sole vi regalano una giornata allegra e brillante, così come Giove vi fa pensare a una meta da raggiungere insieme alla vostra metà (magari New York o Londra) se nati dal 30 marzo al 5 aprile. Se invece siete nati dal 17 al 20 aprile sarete molto efficienti in ufficio.

Mercurio e Plutone vi favoriscono se nati nella seconda decade. Urano vi stimola a organizzare un weekend fuori con la vostra dolce metà, magari a Valencia o a Buenos Aires. Plutone, Giove, Nettuno e Urano vi favoriscono a lavoro se nati dal 14 al 18 maggio.

Piccoli cali di tono e umore oggi se nati nella prima decade. Sole vi suggerisce un weekend in una capitale romantica se siete in coppia, magari ad Amsterdam o a L’Avana. Godetevi la giornata se non lavorate prima di ripartire alla grande.

Mercurio e Plutone vi disturbano un po’ se nati dal 14 al 18 luglio. Venere, Urano e Nettuno vi suggeriscono un viaggio romantico a Vienna o Istanbul con la vostra dolce metà. Non vi mancano le disponibilità finanziarie, quindi tentate un investimento che potrebbe rivelarsi fruttuoso.

Ottima condizione psicofisica grazie a Giove che vi dona slancio e serenità. Rimini, Rio de Janeiro o Miami possono essere le mete di una vacanza con la vostra metà. Urano vi chiede di non strafare economicamente parlando se nati nella seconda decade.

Venere imbronciata porta contrarietà ai nati nella prima decade ma niente di grave. Barcellona e Parigi sono due splendide mete per una bella vacanza di coppia. Mercurio vi tenga con investimenti in beni immobili.

Sole vi presenta una giornata positiva nel tono e nell’umore, anche se Giove è dissonante. Sole e Acquario vi suggeriscono un viaggetto romantico a Filadelfia, Boston oppure Vicenza o Verona. Plutone vi è un po’ contro nel maneggio di soldi se nati a ottobre.

Venere, Nettuno e Plutone sono tutti dalla vostra parte, con il secondo che propone Tokyo o Atene per un viaggio con la dolce metà. Se nati dal 15 al 18 novembre Venere e Plutone vi faranno compiere un ottimo investimento.

Giove vi gratifica oggi così come Sole vi aiuta a scegliere una meta per il prossimo viaggio di coppia tra Sidney e New Dehli. Non fatevi incantare da un investimento solo apparentemente facile.

Cielo quasi sgombro da nuvole per voi. Urano vi consiglia Granada o Marrakech come viaggio da fare in coppia, mentre in ufficio vi organizzate mentalmente per la settimana prossima.

Giove è benefico per i nati nella prima decade. Saturno è programmatore di un viaggio di coppia che può portarvi a Marsiglia o a Saint Tropez, se non a Nizza. Urano non vi dà il giusto fiuto per gli affari se nati nella seconda decade.

Marte è contrario oggi ma Venere vi vuole bene. Se volete visitare una città con la vostra dolce metà potreste andare Trieste, Praga, Lisbona o Vienna. Plutone vi aiuta a depositare i vostri guadagni in un posto sicuro.