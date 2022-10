La pizzadagiù, una ricetta firmata Casa Surace

E' stata declinata in migliaia di modi ma il team di Casa Surace ha voluto creare una pizza che ricordasse i sapori di casa. In questo caso quelli della Campania e del Sud. E per presentare questa nuova ricetta si è scelta una location molto particolare del Nord: Pizzaut. Una pizzeria che si trova nel milanese, a Cassina de' Pecchi, gestita da ragazzi autistici

Immaginate questa scena. Tre amici napoletani sono in una pizzeria lontano oltre 800 km da casa e non sanno cosa ordinare. Daniele Pugliese, Simone Petrella e Alessio Strazzullo hanno però voglia di qualcosa che gli faccia ricordare i sapori e i profumi di casa. Iniziano così, per gioco, ad elencare alcuni ingredienti che vorrebbero sulla pizza. Si parte dal ragù, poi il caciocavallo, il basilico e infine il fritto. Da qui nasce la storia della pizzadagiù.

Casa Surace spiega l'idea della pizzadagiù

Da giù, proprio come il famoso “pacco” che spedito da mamma e papà arriva pieno di cibo, di prodotti tipici per non far sciupare il proprio pargolo. Ma "da giù" è il leit motiv di tanti sketch che i talent campani postano nelle loro pagine.

Il primo ingrediente è il ragù. “Per noi il ragù significa proprio Sud”, spiegano gli autori. “Le nostre case la domenica mattina profumavano di ragù, preparato con amore e maestria dalle nostre madri, nonne e bisnonne”. Il ragù è ingrediente immancabile di un pranzo del Sud, quindi perché non anche della pizza?

Il secondo non è un ingrediente, ma una modalità di cottura che è anche uno stile di vita, il fritto. L’arte del fritto, né troppo leggero né troppo pesante, è un caposaldo della cultura alimentare del Sud e la pizza fritta è uno dei prodotti più amati di questa cultura. Terzo ingrediente il caciocavallo, “che non è solo buono, ma sa di storia, di tradizione, di paese dal primo all'ultimo morso”. A guarnire tutto non possono mancare “dueddue” foglie di basilico, che completano alla perfezione la ricetta.