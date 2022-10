Maserati Barbie, il Suv Grecale rosa in edizione limitatissima

Chi da bambina non ha desiderato la famosa casa della Barbie? Le più fortunate avevano anche l’automobile rigorosamente rosa. Per tutti gli appassionati ora è in vendita una sport utility vehicle, la "Barbie Pink". Non si tratta di un’auto giocattolo, bensì di una edizione fuoriserie ultra-limitata di Maserati Grecale. La casa del Tridente sorprende il pubblico con questa "Barbie car", che sarà disponibile a livello mondiale unicamente in due unità personalizzate. Una è stata presentata come uno dei Fantasy Gifts 2022 di Neiman Marcus, durante la serata di lancio organizzata dall’omonimo negozio di lusso a Los Angeles. Parte del ricavato delle vendite andrà a favore del Barbie Dream Gap Project, l’iniziativa della Mattel per collaborare con organizzazioni non profit di tutto il mondo, per offrire pari opportunità e rimuovere le barriere che ostacolano la vita di bambine e ragazze. A chi andrà la seconda?