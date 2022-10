Avventura e fantasia, 12 libri per bambini da 3 a 12 anni

Avventura, giochi, riflessione, pace. C'è tutto questo nelle 12 proposte di questa settimana. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 4 anni Olaf baffi lunghi di Maria Vago Editore: Sinnos Olaf baffi lunghi è il gatto di Leif, capo vichingo che un giorno, all'improvviso, decide di intraprendere un viaggio mai tentato prima. Con Leif ci sono donne fortissime, marinai, fabbri, bambini e pure Olaf che, suo malgrado, si trova costretto a bordo...

Libri per bambini di 5 anni Le avventure dello Stagno Stagnante. Attenti al Rugoso Strisciasbava! di Cristina Marsi Editore: Terre di Mezzo Un tempo lo Stagno Stagnante era una pozza limpida e tranquilla, un vero paradiso. Oggi invece è solo un pantano putrido... e dentro ci vive il terribile Strisciasbava! Ma sarà proprio vero?

Libri per bambini di 6 anni Draghi contro unicorni. Incubo&Sognidoro di Laura Borio Editore: Mondadori È arrivata la tanto attesa Notte dell'Incubo e Nix Incubo sta preparando il suo primo Incubo da somministrare a un bambino della città. Qualcosa però va storto: in un angolo buio della cameretta dove Nix si è intrufolata c'è... un Sognidoro!

Libri per bambini di 6 anni L' investigatto e lo scassinatoro. L'investigatto vol.1 di Pierdomenico Baccalario Editore: HarperCollins Italia Non c'è niente di meglio di una bella indagine per mettere l'Investigatto di buon umore! Grazie al suo fiuto felino e all'aiuto della saggia gatta buia, i colpevoli non potranno rimanere impuniti a lungo!

Libri per bambini di 7 anni Il meraviglioso Mago di Oz di Lyman Frank Baum di Geronimo Stilton Editore: Piemme Un forte ciclone trasporta la piccola Dorothy e il suo cagnolino lontano dalle praterie del Kansas. All'improvviso i due si ritrovano in un mondo fantastico, dove, insieme a nuovi meravigliosi amici, inizieranno un lungo viaggio, alla ricerca del grande Mago di Oz.

Libri per bambini di 8 anni Fare la moda. Storie di stilisti e dei loro capolavori di Martina Fuga, Lidia Labianca Editore: Salani Scopri, disegna, abbina, taglia, incolla, colora. "Fare la moda" racconta di creatività e bellezza, di eleganza, stile e persone, e lo fa in un modo unico e coinvolgente.

Libri per bambini di 9 anni Gli S.T.R.A.M.B.I (società segreta) di Pedro Mañas Editore: Terre di Mezzo Franz Kopf era il ragazzino più normale del mondo. Era, finché l'oculista decide di bendargli un occhio! Da quel momento, la sua vita si ribalta: da ragazzo comune diventa improvvisamente diverso. Ma Franz non è l'unico, ci sono altri bambini diversi come lui e Jakob, cervellone della scuola, ha un'idea per unirli: cosa succederebbe se tutti i bambini esclusi creassero un'associazione segreta?

Ciao, Maestro! Cronache da una quinta elementare tutta speciale di Roberto Morgese Editore: Piemme È l'ultimo anno di scuola, poi il maestro della quinta B andrà in pensione. Restano pochi mesi per portare alle medie i venticinque alunni che compongono la sua classe.

Libri per bambini di 10 anni Steam City. La città senza magia. Escape book di Marcy Editore: Magazzini Salani In una città fatta di ingranaggi e vapore, un aspirante mago ha una missione da compiere. Sei pronto a offrirgli il tuo aiuto? Sin da bambino, Marcy ha coltivato il sogno di diventare un grande mago ed entrare a far parte della gilda che riunisce gli stregoni più potenti di Oniria. Finalmente il suo desiderio sta per avverarsi e la prima Adunanza della sua vita lo aspetta. Accompagna Marcy nel suo viaggio a Steam City: esplora la mappa; risolvi gli enigmi; parla con gli abitanti; raccogli gli oggetti e completa l'inventario; scegli quale bivio seguire. Metti in salvo la città!

Libri per bambini di 11 anni L' ultimo orso di Hannah Gold, Levi Pinfold Editore: Salani Non ci sono più orsi polari sull'Isola degli Orsi. O almeno è quello che dice ad April suo padre quando un progetto di ricerca li porta a vivere nell'Artico per sei mesi. Ma in una notte d'estate infinita, April ne incontra uno: è una creatura maestosa e fiera, ma anche ferita e, soprattutto, sola.

Libri per bambini di 12 anni Il segreto di papà. Romanzo per ragazzi con genitori problematici! di Thórarinn Leifsson Editore: Salani Una stramba famiglia custodisce un terribile segreto! Quasi tutte le famiglie hanno dei segreti. Cose che nessuno deve sapere. Sono segreti terribili. Però il segreto che avevamo noi in famiglia era peggiore di tutti gli altri.