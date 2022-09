In vacanza con i bambini, 10 cose da fare e vedere a Tokyo

Il Giappone in generale, e Tokyo in particolare, sono nell'immaginario collettivo, una meta estremamente moderna, e lo è, ma offre anche molte opportunità per entrare in contatto con la cultura tradizionale del paese. Ci sono i ryokan, ossia le tradizionali locande giapponesi dove di dorme su futon e tatami. Si può meditare con i monaci o imparare a sbattere il matcha amaro, il tè verde in polvere. Oggi noi vogliamo però proporvi una Tokyo diversa da quella che potreste immaginare. Vi proponiamo quella dei bambini, un viaggio alla ricerca dei personaggi dei cartoni animati e dei fumetti, dei parchi gioco e dei ristoranti più divertenti. Tutto a misura, rigorosamente, di bambino.

Situato nel seminterrato della stazione JR di Tokyo , Yaesu North Exit, Tokyo Character Street è una collezione di negozi a tema con personaggi famosi come Rilakkuma, Pokemon, Miffy e Moomin . Prenditi una pausa dallo shopping e visita le vicine Tokyo Ramen Street o Tokyo Okashi Land. A Tokyo Ramen Street, puoi provare i ramen (tagliatelle all'uovo) da negozi famosi in tutto il Giappone. Al Tokyo Okashi Land, prova le patatine calde Poteriko di Calbee+ o porta a casa un po' di Pocky arcobaleno gigante di Glicoya Kitchen.

Kiddy Land è uno dei negozi di giocattoli più grandi e famosi del Giappone . Ci sono filiali in tutto il paese, incluso uno a Harajuku. Si possono acquistare i giocattoli Disney, Hello Kitty, Rilakkuma, Miffy e molti altri.

Lo Studio Ghibli è una casa di animazione spesso descritta come la Disney del Giappone. È famoso per la produzione di film di successo tra cui La città incantata, Il mio vicino Totoro e Il castello errante di Howl. Il museo di Mitaka è un luogo magico per bambini di tutte le età. È necessario acquistare i biglietti in anticipo in quanto non sono disponibili all’ingresso.

Per vivere entrambi i parchi, si può soggiornare in uno degli hotel della zona. Alcuni degli hotel Disney ufficiali hanno stanze a tema.

Il Tokyo Disney Resort è composto da due parchi: Tokyo Disneyland e Tokyo Disney Sea . Il primo è come la Disneyland di Anaheim, con personaggi che passeggiano e familiari attrazioni popolari nelle "terre" a tema. Quest'ultimo è un parco a tema ispirato alle leggende dei racconti oceanici, con sette aree tematiche chiamate "porti". È unico in Giappone. Il Tokyo Disney Resort utilizza anche il sistema FastPass per le famose attrazioni senza costi aggiuntivi. Inserisci il tuo biglietto in una macchina di distribuzione FastPass in modo da poterlo restituire e utilizzarlo all'orario stabilito.

C'è la possibilità di soggiornare in una camera a tema Hello Kitty presso il Keio Plaza Hotel Tama.

Sanrio Puroland è un parco a tema al coperto di Hello Kitty situato a Tama, nella periferia di Tokyo. Sfilate, spettacoli, incontri e saluti con i tuoi personaggi preferiti di Hello Kitty e dei tuoi amici, shopping e ristoranti.

Per provare esperienze pratiche come preparare il ramen di pollo o i noodles in tazza, è consigliabile arrivare presto mentre distribuiscono i biglietti numerati che vengono regalati in base all'ordine di arrivo.

Il Legoland Discovery Center è stata la prima attrazione LEGO del Giappone, situata nel Decks Mall di Odaiba. Questa attrazione è pensata per i bambini più piccoli (3-10 anni) e tutto è a misura di bambino. Ci sono display, giostre, un centro di costruzione per LEGO e DUPLO, una caffetteria e un cinema 4D.

Zauo è un ristorante unico dove si pesca il proprio pesce. L'area principale del ristorante ha la forma di una barca, fiancheggiata da cisterne. Una volta seduto, i proprietari del locale ti daranno canne ed esche. Se catturi un pesce, il personale verrà al tuo tavolo e cucinerà il tuo pesce come preferisci (ad es. grigliato, fritto, sashimi o sushi). Se non avete fortuna con la pesca, potete comunque ordinare fuori dal menu.

Fuji Q Highland e Thomas Land

Per i bimbi più grandi c’è il Fuji Q Highland, un parco a tema situato nella regione dei Cinque Laghi Fuji, nella prefettura di Yamanashi. Il parco vanta viste sul Monte Fuji. Da Tokyo, puoi arrivarci in treno o in autobus in circa due ore. Fuji Q Highland ospita alcune giostre e attrazioni emozionanti come Takabisha con uno dei dislivelli più ripidi del mondo, Dododonpa con l'accelerazione più veloce e il Super Scary Labyrinth of Fear , una passeggiata attraverso la casa degli orrori.

Per le famiglie con bambini piccoli, Thomas Land è una buona opzione. Thomas Land, che è incluso in Fuji Q Highland, è l'unico parco a tema Thomas and Friends in Giappone, con dieci diverse attrazioni, ristoranti, caffè e negozi.