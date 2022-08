Recanati Comics Festival 2022, il tema è quello "dell'avversario"

Spettacolo

Il lancio del fumetto negli Usa risale al maggio 1962. La prima serie fu però un flop e si arrestò dopo il sesto numero. Il mostro verde tornò in auge alla fine degli anni Settanta grazie a un telefilm ed è tornato di nuovo protagonista al cinema. LA FOTOGALLERY

Il primo numero di "The Incredible Hulk", creato dal felice connubio tra il fumettista Stan Lee e il disegnatore Jack Kirby per la Marvel Comics, uscì negli Stati Uniti a inizio maggio del 1962 - Dal set di "The Avengers"