Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 agosto segno per segno

ARIETE

Culmine d’agosto proficui per il segno dell’Ariete, soprattutto per i nati tra il 12 e il 18 aprile ma occorre fare attenzione, si potrebbe provare scarso interesse per la persona amata.

TORO

Astri benefici questo fine settimana per il segno del Toro, per il quale sono favoriti anche i rapporti di coppia, a patto che riusciate a tirare fuori la parte più dolce e tenera del vostro carattere.

GEMELLI

Una piccola scaramuccia in famiglia potrebbe adombrare questa giornata ma l’influsso tra Luna e Giove vi renderà più romantici e passionali nei confronti del vostro partner.

CANCRO

Transiti astrali positivi se siete nati sotto questo segno ma, soprattutto oggi, fate attenzione a dove mettete i piedi. Queste sono le giornate in cui i sentimenti saranno maggiormente positivi e ricambiati.

LEONE

Non perdete l’occasione di approfittare dell’allineamento favorevole dei pianeti ed evitate di arrabbiarvi, soprattutto per questioni familiari. In coppia, godete dell’amore del partner, se siete single non disdegnate incontri passionali.

VERGINE

Questa fase vi regala serenità in famiglia come non accadeva da tempo: godete delle alchimie favorevoli col vostro partner e se siete single concedetevi dolci evasioni erotiche soddisfacenti per il vostro ego.

BILANCIA

Transiti in posizione ambigua, capaci di portare intoppi nella vita familiare. Non è il momento giusto per le relazioni di coppia ma cercate di ascoltare di più e meglio il vostro partner per risintonizzarvi.

SCORPIONE

Particolarmente favoriti i rapporti interpersonali e familiari, l’importante è che non diate seguito a discussioni di poco conto. Potreste anche avere la possibilità vivere emozioni forti con il partner.

SAGITTARIO

Nettuno vi rende un po’ insofferenti a restare chiusi dentro le quattro mura domestiche ma cercate di avviare un dialogo con le persone alle quali volete bene. La vostra vena passionale sarà attiva, approfittatene.

CAPRICORNO

Cercate di tenere a bada il nervosismo, soprattutto nelle questioni di cuore che, oggi, potrebbero subire qualche contraccolpo. Potrete comunque approfittare di una vena romantica.

ACQUARIO

Siete fortunati, perché Saturno vi porterà fortuna in ogni campo. Ma sarà l’amore ad andare a gonfie vele, soprattutto se vi lasciate andare alle avventure. Cogliete le occasioni e colpite nel segno.

PESCI

Sarà un giorno fortunato per voi, soprattutto a livello affettivo. L’amore vi porge il suo lato più positivo e anche i single potranno approfittare della brillante scintilla del desiderio.