In vacanza con i bambini, 4 cose da fare e vedere nel salisburghese

Indecisi sulla meta della vacanza decisa all'ultimo minuto? Se amate i paesaggi rigogliosi e la natura, il Salisburghese fa per voi. Il Salisburghese è una terra dalle mille possibilità dove gusto, natura, cultura e sport si fondono per dare vita a un territorio magico in grado di conquistare il cuore di qualsiasi turista, anche dei più piccini.

Il Salisburghese è una terra dalle mille possibilità adatta soprattutto ai più piccoli. Il Land, infatti, è il luogo perfetto per delle vacanze a misura di famiglia: qui grandi e piccoli potranno trovare un’ampia offerta di attività ed esperienze da vivere insieme alle persone più care per dei ricordi indimenticabili nella meravigliosa cornice del Salisburghese. Una delle caratteristiche del Salisburghese riguarda senza dubbio le sue ampie distesi verdi che diventano il luogo ideale per tutti coloro che desiderano staccare la spina e ristabilire un contatto sincero con la natura. Le passeggiate nella natura Lungo il sentiero Familientrekking Alpenfloh nella valle di Grossarl, i bambini possono vivere l’esperienza di dormire in rifugio. Il Salisburghese offre anche numerose piste ciclabili che i più piccoli ameranno. Gli itinerari nel Lungau Salisburghese, parco della biosfera UNESCO, sono di facile percorrenza, perlopiù pianeggianti e permettono alle famiglie di raggiungere il castello di Mauterndorf con la possibilità, per i bambini, di diventare delle principesse o cavalieri con tanto di corona, armatura e balestra. Altrettanto semplice ma con panorami invidiabili è il lago Zell a Zell am See che, grazie alla sua brevità e semplicità, viene sempre più apprezzato dalle famiglie. Per tutte le famiglie che desiderano momenti di tranquillità e pace per potersi rilassare insieme ai propri cari, i laghi alpini del Salisburghese sono ciò che di meglio il Land ha da offrire. I paesaggi tutt’attorno diventano delle vere e proprie cartoline e le acque cristalline non fanno di certo rimpiangere mete esotiche. I più piccoli potranno divertirsi con lo slittino estivo nella valle Lammertal o sugli scivoli presenti nelle miniere di sale di Hallein. Adatto a un turismo family-friendly nella natura è anche la zona del Mondo Sportivo Salisbughese, grazie al Kinderleicht: Wandern, un progetto che promuove itinerari "facili" adatti ai piccoli esploratori, a cui è possibile accedere anche con i passeggini, e raggiungibili comodamente grazie a un'apposita cabinovia.

Tra divertimento e cultura Scoprire il Salisburghese con la propria famiglia significa vivere delle autentiche avventure che sapranno divertire chiunque. Nella zona di Saalbach-Hinterglemm, i piccoli detective sul Kohlmais hanno la missione di scovare i giocattoli perduti dal clown Montelino, lungo un percorso di tre chilometri adatto anche ai passeggini. A Schmitten invece il drago Schmidolin allieta le escursioni di giovani visitatori con enigmi e attività. I bambini più grandi vanno in spedizione sul Monte Kodok per trovare i cristalli magici, con tanto di certificato finale. La Fortezza di Hohenwerfen è una meta molto apprezzata dai bambini: qui i più piccoli potranno assistere a esibizioni di falconeria, maratone di indovinelli, visite guidate e mostre speciali. Il Castello di Mauterndorf, invece, offre la possibilità di vestire i panni di nobili medievali e visitare le numerose stazioni ludiche all’interno del castello. Presso la fortezza di Salisburgo, invece, i più grandi possono fare tappa presso le maestose stanze del principe, mentre i più piccoli possono visitare il suo teatro magico e la mostra multimediale grazie alle pratiche audioguide.

Una montagna di sorprese con la SalzburgerlaLand Card Grazie alla SalzburgerLand Card, valida per 6 o 12 giorni dal 1 maggio al 26 ottobre, le famiglie potranno vivere una vacanza interessante e ricca di emozioni grazie a ingressi ridotti o gratuiti in 180 musei, attrazioni, castelli, parchi e attività del Land. Grazie a un’unica tessera è possibile esplorare fortezze e i castelli della regione, con tutte le loro attrazioni, come lo spettacolo dei falconieri e le prigioni segrete nelle celebri fortezze di Mauterndorf, di Hohenwerfen, di Hohensalzburg, di Klammstein. La tessera accompagna i turisti anche nella visita delle numerose meraviglie naturali di questa regione come le cascate di Golling, la gola Liechtensteinklamm, quella del fiume Lammer e persino l’accesso al centro visite del parco naturale degli Alti Tauri a Mittersill. Accessibili con questa carta speciale sono anche i parchi naturali molto amati dalle famiglie, che offrono rifugio a 200 specie animali, tra questi spicca il parco naturale e avventura “Montagna degli spiriti” di Geisterberg a St. Johann, meta ideale per i piccoli esploratori.

Salisburgo, la Città a misura di bambino La grande sorpresa della SalzburgerLand Card è che include una Salzburg Card da 24 ore, rendendo possibile una visita a tutte le attrazioni importanti di Salisburgo: i musei cittadini fra cui il DomQuartier, il Salzburg Museum, la fortezza di Hohensalzburg, il castello di Hellbrunn, le case di Mozart. La città di Salisburgo è amata per il suo centro storico, fra i più belli d’Europa e dichiarato dall’UNESCO Patrimonio culturale dell’Umanità e rappresenta una tappa imperdibile per tutti coloro che visitano il Salisburghese. Qui le famiglie troveranno una vasta offerta di attività perfette per vivere il capoluogo del Land con i propri figli. I musei, per esempio, hanno a cuore i turisti più piccoli e offrono audioguide a misura di bambino, ideali per rendere le visite interessanti e curiose. Il giardino zoologico di Hellbrunn, invece, con le numerose specie di animali, cattura il cuore dei visitatori e regala momenti emozionanti. Altro must per tutte le famiglie che visitano Salisburgo è il Teatro delle Marionette. Si tratta di una vera e propria arte che vanta decenni di storia, per la precisione dal 1913 quando il professor Anton Aicher fondò il Marionettentheater. Balletti e opere, in primo luogo quelle di Mozart, ma anche Rossini e Offenbach, vengono interpretati da simpatiche marionette che trasportano gli spettatori in un mondo unico in grado di conquistare l’attenzione di grandi e piccoli. Il Castello di Hellbrunn da oltre 400 anni sorprende i visitatori con i suoi magnifici giochi d’acqua. Tra cervi che spruzzano acqua, graziose fontane e spruzzi d’acqua che fuoriescono all’improvviso da tutte le parti, i turisti qui rimarranno a bocca aperta nel visitare questo gioiello culturale unico nel suo genere.