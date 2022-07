Yes Weekend in Umbria, a Terni tra Bubble Retreat e rafting

Sara e Gian Marco partono a bordo della loro auto per l’ultima puntata estiva di Yes Weekend, senza farlo apposta Sara porta Gian Marco in una delle pochissime regioni italiane non bagnata dal mare, l’Umbria.

I Glamping ormai sono ovunque e Sara appassionata di campeggi da quando era piccola vuole scoprirli tutti. Protagonista di questa puntata di Yes Weekend è The Bubble Retreat, un meraviglioso glamping situato a Monteleone di Spoleto. Il Glamping è completamente eco-sostenibile, immerso nella natura: i due proprietari, David e Alessandro, hanno partorito l'idea durante la pandemia.

The Bubble Retreat è composto da tre bolle, tutte piuttosto simili, dotate di bagno, finestrone per osservare la natura incontaminata e oblò per guardare le stelle di notte. Tanti i servizi, Sara e Gian Marco non riesco a dir di no a un aperitivo con cibo locale e alla colazione a domicilio, consegnata al mattino all’interno di una cassetta di legno.



Dopo il meritato riposo Sara non vede l’ora di raggiungere la Cascata delle Marmore, con la sua auto elettrica. Gian Marco non dovrà pensare a nulla: una volta impostato l’indirizzo da raggiungere, l'app farà tutto da sola e li porterà alla colonnina più vicina.