Lo Scarabocchiatore a fumetti, arriva la nuova rivista

Il magazine promosso dall'Associazione omonima ha visto di recente l'uscita del numero 1. Al suo interno una selezione di racconti brevi di grandi maestri come Eugenio Sicomoro, Maicol&Mirco, Silver, Lorenzo Palloni, Roberto Recchioni, Marco Bianchini (e tanti altri) e artisti emergenti tesserati per l'Associazione stessa. Ecco alcune tavole

Una rivista che dia spazio al fumetto d'autore italiano, esplorando grandi nomi e dando spazio anche ad artisti meno noti. Lo Scarabocchiatore a Fumetti ha recentemente visto la pubblicazione del suo numero 1. Un esordio decisamente interessante e incoraggiante per un magazine che si presenta in formato brossurato fresato, con oltre 200 pagine piene di storie autoconclusive e ben 3 cover differenti.

Autori noti ed emergenti

La selezione di autori è estremamente interessante, una galleria di stili eterogenei e racconti brevi originali e sperimentali. Una scelta consapevole, fatta immaginando una lettura non necessariamente consequenziale, da pagina 1 fino alla fine, ma per agevolare una fruizione che segua di volta in volta il mood del lettore.

La selezione di artisti include Maestri quali Eugenio Sicomoro, Silver, Maicol & Mirko, Roberto Recchioni, Marco Bianchini, Lorenzo Palloni, Giancarlo Olivares, Sudario Brando, Stefano Zattera. Tra gli emergenti tesserati per l'Associazione Monica Petronzi, Viviana Giovannini, Fabio Amodio, Giuseppe Cristiano, Toni Viceconti, Marco Ferrandino, Fabio Fiorebello, Martina Matta, Maria Chiara Palladino, Massimiliano Vitiello, Ciro Sannino, Andrea Modugno, Andrea Abilio Quarti, Aldo Terminillo, Andrea Manfredini, Gabriele Ghirelli, Luana Belsito, Fabrizio Quartieri, Roberto Fabris, Niccolò Storai, Chris Pace, Umberto Sacchelli, Andrea Osella, Gloria e Chiara Meluzzi, Nick Massimo, Felice Montoro, Davide Lachi, Simone Daraghiati.

Non mancheranno poi le sorprese come le storie di altri autori famosi, oltre quelli già citati, che l’associazione ha riservato come premio esclusivo per chi acquisterà la rivista. Di seguito una breve selezione di tavole tratte dal numero 1.