Yes Weekend in UK, Sara Brusco e Gian Marco Tavani in Essex

E se l'Essex non fosse solo prati verdi, fish & chips, Oxford e Manchester? Dopo una settimana caratterizzata dalle dimissioni di Boris Johnson e dalle tante partite disputate per la UEFA Women's Champions League, Yes Weekend vi porta in Inghilterra, più precisamente in Essex.

In Essex Sara e Gian Marco alloggiano alla Pink House, Eaton House Studio, una bellissima casa tutta rosa, utilizzata soprattutto per eventi come compleanni, addii al nubilato, weekend in un mondo sospeso, parallelo.

La Pink House è una mega villa con 16 camere da letto e ben 6 bagni, circondata da un giardino privato con i 7 nani, immersa nella campagna inglese del Tiptree.

Amy Griffith, la proprietaria, lavorava nella moda e voleva creare una casa da dedicare interamente ai set, per scattare copertine importanti, ma poi il pubblico ha iniziato a richiederla anche per eventi privati.

Dopo un piccolo shock iniziale Gian Marco torna in sé e propone a Sara un giro al Mersea Boating Lake per un'attività davvero insolita, l'Aquaglide, una sorta di percorso su gonfiabili galleggianti nel Mare del Nord, stile "Giochi senza frontiere."

Il Mersea Boating Lake non dista molto da The Dog & Pickle, un meraviglioso ristorante posizionato in un edificio stile english. Qui i due conduttori provano a cenare non solo con piatti tipici ma anche esclusività italiane.