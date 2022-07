Andrea Valleri in mostra, incontro tra Arte e Archeologia

Si intitola "Neopaleo", ed è un incontro tra Arte e Archeologia. Dal 14 luglio la prima delle quattro esposizioni dell'artista veneziano, previste per il 2022, promosse dalla Galleria d'Arte Contini e dalla Fondazione Bevilacqua, entrambe di Venezia

Le mostre di Andrea Valleri sono promosse dalla Galleria d’Arte Contini in collaborazione con alcune tra le più importanti Istituzioni Culturali di Venezia e della Grecia: la Fondazione Bevilacqua La Masa di VE, il Museo Nazionale Archeologico di Samos, il Museo Nazionale Bizantino e Cristiano di Atene, il Museo Nazionale Epigrafico di Atene, la Regione della Grecia dell’ovest.

La prima mostra si svolge dal 14 al 28 luglio a Venezia , presso la sede della Bevilacqua La Masa in Piazza San Marco, ospitando, oltre alle opere dell’artista, anche una serie di reperti provenienti dai Musei Bizantino e Cristiano e dal Museo Epigrafico. È intitolata “VENETIA CLASSICA BYSANTIUM” in memoria della continuità tra l’arte classica, quella bizantina e la tradizione veneta. Viene presentata dal prof. Bruno Bernardi nella duplice veste di Presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa e di Console della Grecia a Venezia.

La seconda mostra si svolge dal 4 al 13 agosto a Samos presso il Museo Archeologico di Vathi, in Grecia; è intitolata ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ (PERCORSI PARALLELI) in quanto le opere di Andrea Valleri sono esposte lungo il percorso espositivo museale, in confronto diretto con le opere archeologiche.