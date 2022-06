Allineamento di 5 pianeti: il 24 giugno saranno visibili a occhio nudo

Quando si potranno vedere i cinque pianeti allineati?

approfondimento

Le date da segnarsi sul calendario sono quelle di venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno. L’allineamento di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno inizierà lentamente la notte del 24, ma il momento migliore per vederlo è circa un’ora o mezz’ora prima dell’alba di sabato 25, dunque molto presto in mattinata. Il fenomeno si potrà vedere in tutto il mondo, calcolando però che gli abitanti nell’emisfero nord potranno assistervi nel settore est-sudest, mentre i residenti dell’emisfero sud dovranno alzare gli occhi al cielo verso est-nordest. Teoricamente, con un binocolo abbastanza elaborato, sarebbe possibile vedere anche Urano e Nettuno, praticamente i pianeti restanti del Sistema Solare eccezion fatta, ovviamente, per la Terra e per Plutone, quest’ultimo “declassato” da qualche anno. Entrando nel dettaglio, il primo pianeta visibile sarà Saturno, per poi passare a Giove e Marte, concludendo con Venere e Mercurio. L’evento, come accennato in precedenza, non è del tutto raro perché, in media, si verifica ogni 18 anni circa. Infatti, l’ultima volta che è stato possibile vedere allineati Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno era il 2004, mentre dopo il 25 giugno 2022 si dovrà attendere il 2040.