Oroscopo del 31 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Un potente Saturno vi propone oggi cambiamenti e svolte sotto ogni punto di vista, specie se nati ad aprile. In amore vivrete nuove imprese come un cacciatore mentre a lavoro sarete il cuore della giornata tra i colleghi se nati dal 7 al 12 aprile.

Buonsenso e attenzione oggi nella vostra giornata, con una sobrietà importante anche all’interno della relazione d’amore. In ufficio oggi Urano è in felice rapporto con il vostro segno se nati dal 4 al 9 maggio.

Configurazione planetaria benaugurante oggi. In amore possedete un magnetismo ai limiti della magia grazie a Luna e Sole se nati in prima e terza decade. Le vostre capacità di coordinamento lavorativo vengono sottolineate da Sole se nati nella prima decade.

Giove è ancora ostile ma niente di grave, Mercurio invece è vostro alleato. Qualche lieve tempesta emotiva ha lasciato spazio a un cielo amoroso più sereno grazie a Nettuno. Faticate più del previsto oggi a lavoro ma Urano spiana i vostri passi.

Sole e Luna vi alleggeriscono la giornata oggi e vi consigliano attività sportiva per tenervi in forma. Giove vi apre a incontri amorosi fortunati se nati dal 24 al 29 luglio, a lavoro invece imparate l’arte della diplomazia.

Chiudete il mese di maggio in bellezza con Mercurio e Plutone dalla vostra parte. Sole e Luna sono però contrari quindi occhi alla salute. La relazione di coppia necessità di qualche rimodulazione naturale, mentre Sole vi favorisce professionalmente se nati tra il 24 e il 29 agosto.

Una giornata con alti e bassi per voi, nonostante Saturno sia sempre dalla vostra parte. In amore una vecchia fiamma potrebbe decidere di tornare: nel caso in cui accadesse, valutate bene insieme il percorso da intraprendere. A lavoro sarete precisi e attenti, come sempre.

Nettuno ultra benefico vi favorisce nella sfera familiare, così come anche Plutone. In amore avete la necessità di dialogare un po’ per risolvere alcuni problemi se nati in prima e terza decade. Il vostro lavoro vi richiede molto impegno ma i capi vi sostengono.

Luna vi suggerisce meno invadenza in svariati campi. Giove è molto positivo in amore se nati nella prima decade, anche per i single. La vostra personalità è dominatrice in ufficio? Saturno vi aiuterà se nati tra il 13 e il 17 dicembre.

Mercurio riequilibra un po’ le cose in famiglia. Plutone, Nettuno e Urano fanno il tifo per voi anche se Giove è negativo. I single della terza decade saranno favoriti da Nettuno, mentre Plutone vi renderà ottimi registi, attori o fotografi se nati dal 17 al 20 gennaio.

Sole e Luna vi rendono più intelligenti e allegri del solito. Sempre Luna vi dà occasioni sentimentali ed erotiche da non sottovalutare, mentre a lavoro Nettuno favorirà i nati dal 13 al 16 febbraio.

Mercurio è molto armonico così come Sole e Luna, che vi spingono a uscire dalle comodità. Urano è il fautore di alcuni exploit amorosi se nati nella seconda decade mentre a lavoro Plutone e Nettuno vi daranno grande saggezza.