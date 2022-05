Design che passione, Aldo Rossi in mostra al Museo del 900

Oltre 300 pezzi raccontano la carriera del grande architetto, diventato designer industriale di grandissimo successo ascolta articolo Condividi

Aldo Rossi Design, 1960-1997, presenta per la prima volta al pubblico l'insieme dei mobili e degli oggetti disegnati dal celebre architetto, che era nato a Milano nel 1931. Dalle prime prove nel 1960 agli attraversamenti tra Architettura, produzione artistica, fino al pieno svolgersi della produzione industriale, dal 1979-1980 in avanti.

Per conoscere o approfondire la sua magistrale creatività è in corso a Milano, al Museo del 900, una mostra che ne ripercorre la carriera, divisa in nove sale, ciascuna con una peculiarità.

"Le nove sale restituiscono nove aspetti completamente diversi", spiega Chiara Spangaro, curatrice della ricca esposizione. "Da un primo momento di presentazione del concetto e quindi della relazione degli oggetti, del disegno e delle architetture di Rossi, la prima sala si sofferma sulla bottega, sulla prototipia, sulla ricerca dell'oggetto nel mondo dell'industria. Ci sono alcuni momenti più poetici e di ricostruzione quasi metafisiche e personali, come la sala tre. La sala sette che è la ricostruzione dello studio e dello spazio personale di Aldo Rossi e la sala finale che riporta la magia del teatro nel mondo, costruito a Venezia nel 1979".

"All'interno di questi mondi più domestici e più poetici", continua la curatrice, "le altre sale portano insieme, evidenziano temi diversi. Quello delle figure apollinee e dell'uso delle figure geometriche, piane e solide, in Architettura e in Design e quindi la relazione tra le due discipline; il tema dei grandi mobili e della variazione dei materiali, dei colori e anche delle forme, naturalmente. La relazione, infine, tra l'Architettura e il Design attraverso 4 esempi di edifici per cui Rossi ha ideato dei mobili o degli oggetti specifici, come per esempio la sedia Carlo Felice, fatta insieme a Luca Meda, per il Teatro Carlo Felice di Genova oppure la sedia Museum, fatta per il Bonnefantem Museum di Maastricht".