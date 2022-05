Yes Weekend a La Palma, ecco le Canarie tra glamping e buggy. VIDEO

Yes Weekend ricomincia dall’isola di La Palma, nelle Canarie, per una nuova intrepida stagione ricca di idee viaggio insolite per trascorrere vacanze memorabili all’insegna del “fare esperienze uniche”

Sara Brusco e Gian Marco Tavani ripartono con la nuova stagione di Yes Weekend dall’Isla Bonita delle Canarie, La Palma. Nella nuova stagione i nostri due conduttori amplieranno la loro proposta di idee viaggio insolite anche in Europa, e viaggeranno con ogni mezzo di trasporto possibile per raggiungere alloggi, ristoranti e attività che possano regalarci esperienze da raccontare e da vivere.

Alla scoperta di La Palma

vedi anche

Yes Weekend, le puntate del 2021

A La Palma, Sara porterà Gian Marco a dormire in un Domo, un Glamping fatto di sughero e vetro circondato da fiori tropicali e una vasca idromassaggio per poter ammirare le stelle della via lattea di quest’isola ai confini dell’Europa meridionale. Attraverseranno l’isola in lungo e in largo passando dalle saline alle piscine naturali della Fajana con i loro Buggy Buggy per arrivare a El Sitio, ristorante dell’hotel storico Hacienda de Abajo immerso tra i platani del lato occidentale dell’isola. Con una camminata digestiva visiteranno Poris de la Candelaria, una grotta scavata dal mare e dal vento al cui interno vivono ancora oggi i pescatori esperti, luogo davvero unico al mondo. Dalle grotte alle stelle, approderanno, passando le nuvole, a Roche los muchachos, a 2.500 metri dove esistono gli osservatori più grandi del mondo tra cui il nostro telescopio Galileo. Non perdetevi le idee di viaggio per trascorrere un weekend a La Palma davvero memorabile.