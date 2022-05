Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 maggio.

Saturno, Giove, Mercurio e Venere vi danno un ottimo aspetto in famiglia e una buona forma fisica che vi metterà al top negli sport. Vi serve un po’ di senso dell’orientamento in amore: ve lo daranno Venere e Giove. A lavoro tanta concordia.

Mercurio vi rende svegli, curiosi e autoironici. Giove e Venere, se nati ad aprile, potrebbero portarvi la notizia di un nuovo arrivo nel caso in cui foste in una relazione seria. A lavoro siete molto galvanizzati e svolgerete bene i vostri compiti.

Venere vi fornisce un intuito quasi magico se appartenete alla terza decade. State puntando dritto al cuore di un nuovo interesse sentimentale, sempre se fate parte della terza decade. Aumentano gli impegni lavorativi ma dimostrerete comunque il vostro valore.

La vostra intelligenza vi aiuta a modificare alcune mosse un po’ azzardate compiute in precedenza. Se siete single e festeggiate gli anni tra il 24 e il 29 giugno, Luna sarà dalla vostra. Se invece siete nati dal 6 al 12 luglio, sarete immersi in un clima di grandi cambiamenti in ufficio.

Saturno vi provoca e vi dà grandi occasioni da sfruttare durante la giornata. Venere è la vostra madrina in amore se nati dal 10 al 15 agosto. Mercurio è molto favorevole a lavoro se nati nella prima decade.

Marte vi stimola molto con alcune provocazioni. Risulta però contrario per i single se nati tra il 15 e il 19 settembre. Dovrete parare un po’ di colpi oggi a lavoro ma Plutone vi spalleggerà se nati a settembre.

Saturno è molto radioso e colora la vostra giornata. Direte basta ai flirt e alle situazioni volatili se nati nella prima decade, mentre i nati a ottobre si godono al contrario un felice periodo in tal senso. A lavoro vi vengono proposte nuove sfide, che accettate.

Urano è un po’ dispettoso se nati dal 5 al 10 novembre. Plutone vi aiuta a concretizzare però alcune mete sentimentali se appartenete alla terza decade. Nettuno sarà il vostro riferimento a lavoro se nati dal 10 al 15 novembre.

Marte è negativo e può allontanarvi momentaneamente dall’armonia familiare. Se siete single Marte è contrario ma sarà comunque uno stimolo per mettervi in gioco. Giornata molto promettente a livello lavorativo.

Plutone e Urano portano oggi alcuni cambiamenti nel cielo. Il vostro carattere schivo sta lasciando spazio a una gentilezza e un garbo in amore che neanche riconoscete vostri. Se nati tra il 10 e il 15 gennaio arriveranno introiti che da tempo aspettavate.

Venere è fautrice di un felice stato di cose per voi, così come Giove. Vi trovate di fronte a un bivio affettivo e dovrete decidere bene cosa scegliere, specie se nati tra il 13 e il 18 febbraio. Fate attenzione oggi a non cadere nel tunnel delle spese frivole.

Mercurio è ancora dalla vostra ma controllate bronchi e polmoni, così come i reni. Giove vi consente di capire chi avete di fronte e se vale la pena frequentarlo se nati in prima o terza decade. Urano è molto razionale a lavoro se nati a febbraio.