Oroscopo del 10 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Saturno vi dona grande esuberanza psicofisica oggi. Plutone però vi ostacola un po’ se nati tra il 17 e il 20 aprile. Mercurio vi rende calmi e ponderati in amore nella vostra strategia erotica e, se fate un lavoro con grandi contatti sociali, vi darà self control se nati nella prima decade.

Sole vi porta equilibrio psicofisico e tono vitale. Nettuno vi spiana il cammino anche dal punto di vista relazionale ed erotico, con Plutone che vi darà vita facile in amore se nati dal 15 al 18 maggio. Coltivate le vostre ambizioni professionali quasi in maniera ascetica.

Mercurio vi fa investire da uno spirito versatile e lieto. Mercurio vi rende particolarmente intraprendenti in amore così come anche Saturno. Se svolgete un lavoro di commercio o vendita, Giove, Saturno, Mercurio e Venere saranno vostri alleati.

Plutone è dissonante e vi consiglia di non esagerare nelle pratiche sportive se nati tra il 15 e il 19 luglio. Esplorate nuove emozioni amorose e a livello di eros oggi se nati tra l’11 e il 16 luglio. Se svolgete una professione di commercio o vendita Urano sarà positivo.

Sole e Nettuno vi danno grande positività. Mercurio promuove scorribande per chi è single mentre se siete nati nella prima decade Mercurio spinge la vostra ambizione lavorativa con un grande trasporto.

Sole vi solleva tono e umore. Urano vi regala molta intimità di coppia, insieme a Plutone, se nati tra il 17 e il 20 settembre. Grandi sicurezze lavorative, in particolare per sciogliere riserve su colleghi e collaboratori.

Mercurio vi darà grande senso dell’umorismo ed eccellente apertura sociale se nati dal 17 al 22 ottobre. Saturno vi apre a una serata magica a livello sentimentale se nati nella terza decade. Clima cordiale e professionale a lavoro.

Giornata in cui vi trovate in perfetta forma con ottima salute psicofisica. Luna vi è molto amica anche se Sole è un po’ dissonante in amore, nonostante l’eros a mille. Se nati dal 14 al 17 novembre Nettuno vi bacerà in ambito lavorativo.

Saturno è in posizione molto congeniale e vi rende decisi, con ottima salute psicofisica. Mercurio e Nettuno sono i tenori del romanticismo, Venere, Saturno e Giove quelli dell’avventura. Se lavorate nel mondo del business non lasciatevi sfuggire un grosso investimento oggi.

Luna vi stimola ad adattarvi intelligentemente a tutto. Le coppie stabili vivranno una grande fase di unità se siete nati nella terza decade. Urano vi stimola a nuova linfa vita per le iniziative nel mondo del lavoro.

Mercurio vi provoca un po’ oggi ma niente di grave. Venere è benefica in amore se nati dal 2 al 9 febbraio. Se lavorate nel campo dei sistemi informatici oggi sarete particolarmente favoriti grazie a Nettuno.

Il vostro carattere si esprime con forza verso l’esterno grazie a Nettuno se nati dal 13 al 17 marzo. Cercate di migliorare il mondo dei vostri sentimenti magari tramite un amore rinato, che aspetta il vostro sì. Marte, Urano e Plutone sono favorevoli a lavoro se nati nella terza decade.