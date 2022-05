Oroscopo del giorno, le previsioni dell’8 maggio segno per segno

Saturno vi stimola a crearvi interessi e passioni se nati nella terza decade. Sempre Saturno crea colpi di scena amorosi se nati tra il 12 e il 17 aprile. Il settore delle vostre finanze non piange più dopo un importante investimento.

Plutone e Sole formano un aspetto molto positivo, con forma fisica di grande benessere. Nettuno vi sollecita a mutare il vostro panorama sentimentale se nati tra il 9 e il 13 maggio. Se siete studenti sotto esame, Urano e Nettuno vi sorreggono.

Mercurio e Saturno vi propongono una giornata in armonia con la vostra salute. Nuove avventure amorose vi riscaldano il cuore, mentre se dovete studiare Mercurio vi darà la forza per rimanere a faticare sui libri se nati nella prima decade.

Nettuno e Urano continuano a guardarvi armonici e vi daranno un’anima spensierata. Il vostro carisma in amore aumenterà in modo considerevole, specie se siete single. Un po’ di svagatezza oggi nello studio: non riuscite a concentrarvi bene.

Molto briosi oggi con esperienze amicali che vi allietano lo spirito. Venere è positiva se nati dal 26 al 29 luglio in amore, mentre Saturno è un po’ disarmonico e non vi fa concentrare come vorreste per esami o concorsi se nati nella terza decade.

Relax domenicale disturbato da Marte contrario ma nulla di grave. Sole fa vibrare le corde della vostra sensibilità in modo speciale se nati nella seconda decade, mentre Venere vi consente di mantenere alta la concentrazione tra i banchi di scuola.

Costellazione quasi tutta dalla vostra parte, con Saturno e Mercurio che provocano innalzamento di tono e umore, con forma fisica piuttosto buona. Se siete in coppia potreste dover dare più attenzioni alla vostra dolce metà se nati dal 16 al 22 ottobre. Urano vi fa ottenere straordinari risultati nello studio.

Plutone e Giove sono vostri paladini e vi faranno sentire indistruttibili. La vostra indole calma ed equilibrata si rivela una pace dei sensi anche in amore, mentre Plutone vi darà grande potenza nelle facoltà intellettive.

Saturno e Luna vi danno brio e razionalità oggi. Attenzione però a moderare le ambizioni a livello sentimentale, specie se nati nella terza decade. Le vostre finanze sono in fase di assestamento ma un investimento azzeccato le rialzerà.

Luna, Marte, Urano, Nettuno, Giove, Sole e Plutone sono tutti vostri alleati. Luna in particolare favorisce l’impegno emotivo nella relazione. Se state preparando esami o concorsi prendetevi il tempo che vi serve e unitelo alla vostra forza di volontà.

Giove e Nettuno amplificano il bisogno di condivisione e riunione. Se avete un rapporto fisso Sole e Urano pretendono da voi un atteggiamento più serioso se nati nella terza decade. Saturno vi darà ottime capacità per il superamento di esami o concorsi.

Sole è favorevole e vi dà un uomo discreto. Nettuno vi offre l’occasione di una relazione romantica se ancora siete single e nati a marzo. Sole e Urano vi danno capacità organizzative a lavoro superiori alla media.