Oroscopo del 7 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 maggio.

Giornata con grande buonumore e Mercurio che vi dona benessere e gioia di vivere. Venere si trova in posizione eccellente in amore se nati nella prima decade e potreste sperimentare qualche ritorno di fiamma. Giove vi aiuta a lavoro se nati tra il 17 e il 20 aprile.

Sole vi dà pacatezza ed equilibrio in questa giornata. Organizzate una gita o un viaggio breve insieme alla vostra dolce metà se nati dal 12 al 16 maggio, mentre il vostro carattere genuino e schietto trova sfogo nel contatto con i vostri colleghi a lavoro.

Configurazione discreta con Venere e Mercurio che vi sostengono se nati nella prima decade. Saturno vi porta sintonia ma anche bisogno di stabilizzazione nel rapporto di coppia se nati dal 26 al 31 maggio. Nettuno è disarmonico e vi obbliga a trovare soluzioni a lavoro se nati nella terza decade.

Scena planetaria incoraggiante grazie a Urano e Nettuno. Se nati dal 12 al 16 luglio Nettuno illumina il vostro cammino emotivo. Prudenza però a lavoro perché ci sono alcuni cambiamenti da fronteggiare.

Mercurio è favorevole e vi porta grande propensione di amabilità nei rapporti. Urano e Saturno restano però imbronciati. Il vostro ottimismo vi incoraggia a osare in amore ma occhio a Sole, Urano e Saturno ostili. Sarete creativi oggi in ufficio.

Nettuno è contrario ma Mercurio è dalla vostra parte. Moderati i toni in un diverbio con la vostra dolce metà: serve più un dialogo aperto che il contrasto. Sole e Plutone vi danno grande sicurezza a lavoro.

Saturno vi porta a dedicarvi alla vostra famiglia. Se siete single vivrete una fase di pole position con voglia di avventure erotiche. Nuove iniziative professionali si presenteranno ai vostri occhi e avranno sorte felice.

Saturno, Urano e Sole sono ancora imbronciati e in amore siete invitati a non seguire gli impulsi: fate scelte ponderate, anche perché Nettuno positivo vi aiuterà se nati tra il 14 e il 17 novembre. Urano e Sole sono sfavorevoli ma questo non vi deve scoraggiare a lavoro.

Saturno è pronto a mettervi le ali ai piedi se nati nella terza decade. Luna vi fornisce dritte per arrivare a concludere positivamente le cose in amore, insieme a Saturno, specie se siete single di seconda e terza decade. Saturno regala sempre ai nati nella terza decade grande stima nell’ambiente lavorativo.

Nettuno vi stimola a mutare pelle come i serpenti se nati dal 13 al 16 gennaio. Giove è benefico invece per i nati dal 17 al 20 dello stesso mese. Se nati a dicembre il vostro rapporto di coppia richiederà un importante confronto. Siate calmi e tranquilli a lavoro per evitare problemi.

Mercurio esalta il vostro savoir-faire se festeggiate gli anni a gennaio. A molti di voi il nuovo anno sta portando novità sentimentali: i più fortunati riceveranno in regalo un figlio. Nettuno è benefico a lavoro se nati tra il 14 e il 17 febbraio.

Marte, Urano, Venere, Sole, Plutone e Nettuno vi permettono di guidare la vostra vita su binari di normalità. Se siete single potreste avvicinare le persone giuste per avventure erotiche. Se nati dal 6 al 13 marzo lavorate duramente per raggiungere le meritate soddisfazioni.