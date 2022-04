Oroscopo del 14 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole, Venere e Mercurio vi sorridono oggi e vi danno un grande intuito. Intesa con il vostro partner molto buona ma Plutone vi ammonisce nel non cercare di cambiarlo se nati dal 14 al 19 aprile. Mercurio, Saturno e Sole vi aiutano in ufficio se nati dal 14 al 19 aprile.

Plutone e Nettuno sono costantemente al vostro fianco regalandovi gioia di vivere. Venere vi dà molta empatia con la vostra dolce metà e, insieme a Urano, Plutone e Nettuno, vi consentirà di gestire alcune situazioni difficili in ufficio.

Nettuno vi rende poco comunicativi con l’ambiente esterno ma comunque ben disposti grazie a Sole, Mercurio, Saturno e Marte. Se festeggiate gli anni nella terza decade Saturno spianerà i vostri passi in amore. Se invece festeggiate dal 27 maggio al 3 giugno Mercurio vi darà gli strumenti idonei per corrette strategie lavorative.

Venere vi riposta grande armonia familiare. Plutone è contrario e vorrebbe tagliare fuori sentimentalmente una persona se nati dal 15 al 18 luglio. Luna vi stimola però a rischiare se nati tra il 12 e il 14 luglio. Plutone vi rema contro mettendo ostacoli anche a lavoro.

Giornata che vi vede in forma ottimale, con Marte un po’ contrario però in amore. Dovrete quindi risolvere alcuni problemi relativi alla vita di coppia. Luna e Sole vi consentono di attivarvi lavorativamente se nati nella terza decade.

Luna e Plutone vi fanno curare splendidamente il fitness attraverso lo sport. Nettuno è un po’ stile in amore ma potete comunque sfruttare la vostra cultura e il vostro savoir-faire per ottenere risultati in amore. Luna e Urano vi danno fortuna lavorativa se nati in prima e terza decade.

Transiti positivi e negativi oggi. Plutone e Sole per esempio sono in contrasto oggi ma Nettuno è protettivo. Sole è contrario anche a livello sentimentale se siete single della terza decade ma Luna e Saturno pongono le basi per i successi futuri. Plutone e Sole sono contrario anche a lavoro, quindi siate prudenti.

Plutone vi fa capaci di operare costruttivamente nell’ambiente familiare. Nettuno curerà particolarmente l’aspetto erotico oggi a livello sentimentale mentre a lavoro un formidabile Plutone vi assiste se nati nella terza decade.

Sole vi apre a una giornata molto produttiva con notevoli soddisfazioni nella sfera familiare e una forma fisica abbastanza buona. Il partner di turno comprenderà ottimamente tutte le vostre esigenze oggi mentre a lavoro Saturno vi fa conquistare posizioni di rilievo.

Giove è benefico ma Sole dissonante. Avrete comunque estro, fantasia, capacità di adattarvi ai cambiamenti. Momento sì per l’amore con Saturno, Marte e Urano che sono molto felici. Proprio Saturno per altro vi darà prontezza di spirito a lavoro.

Se nati a gennaio, Mercurio vi invita a dedicare più spazio alla famiglia. Venere è benefica per il vostro segno e vi fa avvicinare anche alla persona amata per arrivare a un confronto intelligente se nati nella seconda decade. Se nati dal 9 al 14 febbraio Saturno sarà la vostra guida lavorativa.

Venere vi guarda di buon occhio insieme a Mercurio, con una forma fisica ottimale. Momento di abbandono e coinvolgimento totale in ambito amoroso con Giove, Nettuno e Plutone che vi favoriscono se nati dal 9 al 19 marzo. Mercurio e Venere vi aiutano a lavoro se nati dal 23 al 28 febbraio.