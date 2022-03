Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 30 marzo

Marte, Venere, Saturno sono molto benefici oggi per voi, in una giornata in cui desiderate particolare comfort. Vi lanciate nella seduzione di una persona conosciuta da poco se nati dal 4 al 13 aprile grazie a Venere. Saturno e Marte invece vi aiutano a minimizzare qualche situazione non buona a lavoro.

Splendidi rapporti familiare oggi e anche in amore le cose vanno bene, con Nettuno che continua a sorridere per i nati nella terza decade. Con tempi pacati e atteggiamenti calmi, Plutone vi consentirà di fare strada nel mondo del lavoro specialmente se siete nati tra il 15 e il 19 maggio.

Venere vi alleggerisce spirito e umore mentre Marte e Saturno vi propiziano al massimo. Un po’ di apatia oggi nel rapporto di coppia ma Venere alza il livello di slancio emotivo se nati dal 31 maggio al 9 giugno. Giove, Luna e Nettuno vi pongono una serie di prove da superare a lavoro se nati dall’8 al 14 giugno.

Giochi planetari positivi, in particolare grazie a una fluida e serena Luna. Se festeggiate gli anni dal 10 al 13 luglio, Nettuno, Luna e Giove vi daranno momenti in cui il cuore ricomincerà a battere come ai vecchi tempi. Un po’ di fatica oggi a livello professionale ma la vostra competenza sarà impagabile.

Mercurio e Sole vi fanno la corte mentre Marte e Saturno vi contrastano se nati dal 2 al 9 agosto. Clima pacato nelle relazioni di coppia, specialmente se appartenete a prima e seconda decade. Fase soddisfacente ma anche di cambiamenti significativi in ambito professionale.

Luna, Giove e Nettuno sono ostili ma voi non demordete. Risolvete alcune questioni pratiche di disfunzionalità casalinga che minavano la stabilità di coppia, tranquillizzando la vostra dolce metà. Se fate parte della prima decade dimostrerete grande applicazione verso i compiti lavorativi.

Venere molto positiva vi facilita molti aspetti dell’esistenza se nati nella terza decade. Organizzate con chiarezza e concordia le prossime vacanze estive insieme alla vostra dolce metà. I single invece avranno Mercurio un po’ imbronciato. Saturno spianerà i vostri passi a lavoro se nati dal 7 al 15 ottobre.

Venere, Marte e Saturno negativi non intralciano comunque la buona situazione generale. Luna, Giove e Nettuno vi consegneranno la mente e il cuore della persona che amate. A lavoro giornata non particolarmente faticosa grazie a Luna.

Luna, Giove e Nettuno possono portare qualche complicazione alla giornata ma nulla di grave. Venere, Saturno e Marte vi danno ritrovata armonia con la famiglia. Mercurio e Sole sono invece formidabili nel restituire un sentimento d’amore ai nati nella prima decade. A lavoro siete un po’ sotto pressione ma con la vostra energia niente è impossibile.

Umore alto e facilità di intendervi con il resto che vi circonda grazie a un’ottima Luna. Inizia inoltre una fase estremamente favorevole per voi in amore, sia che siate cuori solitari, sia che abbia già una relazione ben avviata. Giornata in cui l’impegno, a lavoro, non vi pesa più di tanto, specie se nati dal 27 dicembre al 5 gennaio.

Venere è sempre favorevole mentre Urano vi guarda un po’ imbronciato. In amore un flirt iniziato tempo fa rispunta fuori: non perdete la chance! La vostra abilità tecnica farà la differenza in ufficio oggi se nati dal 9 al 12 febbraio, grazie a Nettuno.

Fase letteralmente trionfale: siete il segno più favorito dal firmamento! Luna, Giove e Nettuno in particolare sono i vostri governatori in questa fase. Siete forse un po’ troppo pressanti verso la persona che vi sta accanto: datele tempo e non statele addosso se nati dall’1 al 7 marzo. Avvertite ancora un po’ di fatica nell’ambiente lavorativo ma saprete adattarvi grazie a una splendida Venere se nati nella terza decade.