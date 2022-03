Il 26 e 27 marzo tornano le "Giornate FAI di Primavera"

“La bellezza salverà il mondo”, diceva Dostoevskji. E se è davvero così in questi momenti così cupi il 30esimo appuntamento con le ‘Giornate FAI di Primavera’ ci sarà sicuramente di aiuto. Quella che avrà luogo il 26 e il 27 marzo sarà un’edizione all’ombra della guerra in Ucraina, dove i teatri diventano bunker da bombardare, i monumenti sono protetti da sabbia e fasce e i dipinti messi al sicuro per evitarne la distruzione. Per questo la presentazione delle Giornate si apre con l’annuncio che il Fai stanzierà 100 mila euro per restaurare un monumento ucraino scelto in accordo con l'Ambasciata Italiana e la chiesa ucraina. Così come saranno imbandierati con il vessillo giallo e blu gli oltre 700 beni culturali, solitamente inaccessibili e per l'occasione aperti ai visitatori. Tra questi e per la prima volta la Chiesa dei Santi Sergio e Bacco nel rione Monti a Roma, piccola e antica chiesa di rito ucraino-bizantino e sede dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia.