Usa, campagna abbonamenti del Nyt contro l'ideatrice di Harry Potter

Non c’è pace per la scrittrice JK Rowling. L’ ideatrice di Harry Potter, dopo le gravi minacce di morte per avere espresso un’opinione sulle persone transgender e le donne tanto da essere additata come “transfobica”, è stata "cancellata" dalla campagna abbonamenti del New York Times facendo infuriare gli utenti.

La campagna abbonamenti del New York Times

approfondimento

Non solo l'autrice della saga di Harry Potter non è stata invitata ad Hogwarts per festeggiare i vent'anni del primo film Harry Potter e la pietra filosofale, ma nella sua campagna abbonamenti il New York Times ha pensato di lanciare contro di lei una nuova crociata. Nel video promozione pubblicato su YouTube, appare infatti Lianna, la lettrice-tipo della famosa testata: una donna afroamericana capace di "immaginare Harry Potter senza la sua creatrice". Insomma il messaggio è chiaro: JK Rowling deve sparire. Salviamo Harry Potter ma cancelliamo definitivamente la sua autrice. La frase del video promozionale appare peraltro anche in alcuni cartelloni pubblicitari affissi per la Grande Mela che stanno facendo molto discutere.