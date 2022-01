Giovani, Cosa faremo da grandi? I laboratori di Onde Alte

La società di benefit si affianca a studenti e studentesse delle scuole superiori con una serie di incontri dedicati alla scoperta dei nuovi scenari professionali, alla scoperta di sé e delle proprie ambizioni. Dal 25 al 27 gennaio a Matera ascolta articolo Condividi

In un futuro non troppo lontano, e per certi aspetti già in corso, sono molte le professioni che spariranno o evolveranno, sostituite da macchinari o integrate dall’evoluzione tecnologica, e altrettante quelle che nasceranno, sempre più “malleabili” e capaci di stare al passo con i cambiamenti del contesto in cui viviamo: secondo il World Economic Forum 2020, ora che stiamo entrando nella cosiddetta era delle competenze liquide, circa il 40% dei lavoratori dovranno impegnarsi in reskilling o upskilling, implementando un nuovo approccio alla crescita personale e una nuova prospettiva, in grado di affrontare sfide e problemi in ottica interdisciplinare.

La filosofia di Onde Alte approfondimento Una fiaba con scambio di ruoli prima opera lirica di Piovani “Questo infatti è un tempo complesso, dove le dinamiche sociali sono articolate, le disuguaglianze in aumento e le risorse in esaurimento - dichiara Massimiliano Ventimiglia, CEO e Founder di Onde Alte - Inutile dire che le nuove tecnologie sono ovunque, inevitabili e travolgenti, e il punto sta nel trasformarle in ordinarietà con consapevolezza ed etica, cercando equilibrio, perché gli effetti collaterali ci sono e sono tanti”.

Occorre quindi affrontare il futuro con saggezza, per questo la sostenibilità e l’innovazione sociale dovrebbero costituire i due pilastri fondamentali di un rinnovato approccio alle professioni (e non solo). Ed è proprio in questo scenario Onde Alte propone una serie di progetti nei confronti dei più giovani, protagonisti di un periodo storico dall’innegabile complessità.