Giochi e giocattoli di Natale 2021: tutte le novità da regalare

Dalle Barbie ai giochi educativi che accompagnano i bimbi nella crescita, ecco alcune idee regalo per i più piccoli

In questo periodo i più piccoli stanno cominciando a scrivere le letterine per Babbo Natale, esprimendo le loro preferenze per i regali di Natale. Tantissimi i giocattoli disponibili sul mercato, con tante novità che sicuramente piaceranno ai bambini. Se siete in cerca di idee per figli, nipoti o amici, ecco alcuni suggerimenti.

Nuovo Ranch di Barbie Meravigliose avventure all'aria aperta con il nuovo Ranch di Barbie, in vendita su Amazon. Prezzo: 49,90 euro Consigliato a partire dai 3 anni, il nuovo Ranch di Barbie coi suoi 26 accessori inclusi è il playset ideale per chi sogna di avere un cavallo e gestire un maneggio. All’interno della confezione si trovano un cavallo e un pony, insieme a tutto il necessario per prendersi cura degli animali. La vera sorpresa viene svelata al momento del bagnetto: le criniere del cavallo e del pony, infatti, cambiano colore a contatto con l’acqua.

Poltroncina di Cagnolino Anche stare seduti può essere divertente grazie alla poltroncina per bimbi dai 12 mesi, disponibile su Amazon. Prezzo: 59 euro La simpatica seduta gialla di Fisher Price è un vero e proprio centro di attività interattive: un bracciolo presenta un libricino colorato, l’altro una serie di pulsanti con numeri che attivano luci e suoni. La tecnologia Smart Stages, consente di dividere il contenuto in diversi livelli, così da accompagnare il bimbo nella crescita. Ogni livello è pieno di suoni, canzoncine, melodie e frasi che si adattano al meglio all’età e alle varie fasi del bambino.

Libro Gigante delle Attività 2 in 1 Un vero e proprio libro interattivo con due modalità di gioco, in vendita su Amazon. Prezzo: 49,99 euro Un libro di fiabe che è anche un centro di attività per il gioco, da seduto e da in piedi: pensato per un gioco a 360°, il Libro Gigante delle attività (Fisher Price) è dotato di più di 120 tra canzoncine, luci e frasette. Grazie ai 3 pulsanti, si attivano i contenuti didattici che insegnano ai bambini i numeri, l’alfabeto e molto altro ancora.

Galeone dei Pirati L’item principale della linea Imaginext, pensato per i bambini che si sentono già degli avventurieri, è in vendita su Amazon. Prezzo: 48,90 euro Non è solo una nave pirata, il Galeone dei Pirati della linea Imaginext di Fisher Price: è anche uno squalo gigante perfetto per spaventare i propri nemici. Il vascello è dotato di un cannone che funziona davvero con proiettili e palle inclusi. Le ruote girano davvero, le pinne si muovono, e la nave è dotata di un’incredibile funzione morso.

Capitan Uncino con Coccodrillo Spingendolo, il coccodrillo gigante della linea Imaginext di Fisher Price (disponibile su Amazon) cammina davvero. Prezzo: 24,90 euro Un playset cha ha per protagonista il pirata più temuto di sempre, insieme al suo veicolo arma: uno spaventosissimo coccodrillo. Spingendolo, il coccodrillo gigante cammina davvero con un movimento realistico. Ruotando la base di attivazione del coccodrillo, Capitan Uncino può così sparare il proiettile.

Jurassic World – T-Rex Passi Letali Il nemico dei nemici del mondo di Jurassic World arriva su IBS con funzionalità spaventose. Prezzo: 54,56 euro Oltre ad uno spaventoso ruggito, T-Rex passi letali, lungo più di 54 cm, cammina simulando gli agghiaccianti passi del film. Solo i più temerari potranno bloccare il suo feroce morso con una museruola inclusa nella confezione, da cui il dinosauro potrà liberarsi.

Tino Robottino Il nuovo robottino che accompagna il bambino in tutte le fasi della sua crescita, da 6 mesi a 5 anni, è in vendita su Amazon. Prezzo: 54,90 euro Tino Robottino 4-in-1 accompagna i bambini da 6 mesi a 5 anni nella crescita, grazie alla tecnologia Smart Stages. La sua testa aiuta nello sviluppo delle capacità motorie mentre il cerchio oscillante con palline colorate, parte centrale di Tino Robottino, è pensato per lo sviluppo causa-effetto. Infine c’è una parte elettronica e interattiva, la base del robottino, che, grazie a luci e suoni, aiuta il bambino non solo nella fase del gattonamento, attraverso la funzione “inseguimento”, ma anche nell’apprendimento dell’alfabeto e dei numeri.

Il Trenino Thomas - Mega Torre di Sodor Trenino Thomas (su Amazon) è da più di 75 anni la locomotiva più conosciuta e amata dai bambini. Prezzo: 129,99 euro La pista Mega Torre di Sodor, alta 87 cm, permette ai bambini di far sfrecciare le locomotive incluse nella confezione. Coi suoi 4 piani e i 13 punti di interazione, ha fantastici effetti sonori e rappresenta luoghi e personaggi iconici di Sodor che i veri fan della saga di Trenino Thomas riconosceranno immediatamente.

Il Dolce Forno di Play-Doh Le torte Play-Doh lievitano davvero davanti agli occhi meravigliati dei piccoli chef col Dolce Forno, in vendita su IBS. Prezzo: 24,90 euro I bimbi appassionati di cucina potranno giocare con la pasta da modellare, creare il loro dolce speciale, metterlo in forno, tirare giù la maniglia e ammirare la magia: il preparato si gonfia e lievita! La pasta da modellare Play-Doh, disponibile in un assortimento di 5 colori, consente di creare una golosa glassa o di aggiungere altre guarnizioni creative grazie agli stampini in dotazione. Il playset dispone anche di una ciotola per miscelare e realizzare confettini di Play-Doh di tre forme diverse.

Play-Doh Dottor Trapanino IBS propone il Dottor Trapanino, un playset dedicato a tutti i piccoli temerari che vogliono affrontare le loro paure. Prezzo: 23,90 euro Quale bimbo non ha paura del dentista? Grazie a questo colorato e divertente kit Play-Doh i bambini potranno diventare loro stessi i temuti dentisti e curare il loro paziente utilizzando i tantissimi utensili inclusi nella confezione. Dallo stampino al trapano manuale, fino alla siringa giocattolo, ogni strumento sarà utile per creare una dentatura super.

Cicciobello gioca e cammina Su Amazon, uno tra i Cicciobello più amati: il Cicciobello Gioca e Cammina. Prezzo: 59,90 euro Cicciobello impara a fare i primi passi e ha bisogno dell’aiuto dei bambini. Tenendo per le manine e muovendo la sua mano sinistra avanti e indietro lo si fa camminare, mentre emette degli allegri versetti. E c’è anche la pallina per farlo divertire.

Faba Filastrocche Tra i regali più acquistati da Mondadori c'è il cantastorie Faba Filastrocche. Prezzo: 9,90 euro. Il cantastorie Faba è un dispositivo audio che permette di ascoltare storie, canzoni, favole e filastrocche: un modo per avvicinare i bambini al mondo degli audiolibri! Teddy è un tenero orsetto che ti accompagnerà nei sogni più dolci! Personaggio Sonoro "Le Filastrocche Della Buonanotte!" che riproduce 20 filastrocche per bambini. Inclusi nella confezione del Personaggio. Sonoro dei simpatici e colorati adesivi.

Case Make Up Rainbow High Da Feltrinelli tra le novità c'è anche questa valigetta di trucchi Case Make Up Rainbow High. Prezzo: 32,30 euro. Rainbow High Make Up: è una valigetta di colore oro scintillante, decorato con le immagini delle ragazze arcobaleno, che contiene un set di trucchi assortiti per bambine. Il set da trucco per bambini è realizzato con materiali testati, sicuri, senza parabeni, atossici e risultano facilmente rimuovibili dalla pelle con l’uso dell’acqua e di detergente delicato. Il Make Up Case aiuta a stimolare la manualità, la coordinazione e le capacità di immaginazione di ogni bambino e bambina che vuole sentirsi da favola, senza porre limiti alla fantasia nei trucchi e travestimenti. Contenuto: 21 ombretti, 6 lip gloss, 3 fard, 2 smalti e 1 lima per unghie, 2 lucidalabbra stick, 1 foglio istruzioni. Dai 6 anni.

Giochi Montessori. Il bruco tattile Per i più piccoli da Feltrinelli c'è il bruco tattile. Prezzo: 23,66 euro. Uno dei giochi più longevi e famosi ideato da Maria Montessori è sicuramente l’alfabeto tattile. Ludattica lo ripropone attraverso una simpatica rivisitazione: il bruco tattile dell’alfabeto! Un grande alfabetiere a forma di bruco, creato specificatamente per bambini da 3 a 6 anni, età in cui si apprendono le prime abilità di scrittura e lettura. Ludattica ha progettato e sviluppato il bruco tattile traendo ispirazione da uno dei concetti base della pedagogia montessoriana: l’educazione sensoriale. Con questo gioco il bimbo non solo riesce a sviluppare le prime conoscenze relative alla scrittura, ma stimola tutti e cinque i sensi grazie ai materiali con cui il gioco è stato realizzato. Le diverse tessere sono ruvide al tatto e illustrate con divertenti immagini. Così, aggiustando e incastrando le caselle al posto giusto il bruco insegnerà ai più piccini le lettere dell’alfabeto e non solo!

1000 domande Da Euronics c'è il gioco di società “1000 domande” di Lisciani Giochi. Prezzo: 12,90 euro. 1000 quiz sulle attività di base della didattica prescolare, suddivisi per campi d'esperienza. Con la carotina penna parlante che guida il bambino nel percorso di apprendimento. All'interno della confezione, anche un gioco dell'oca dedicato. 32 Schede 16x24 cm - Penna Parlante Carotina - 4 birilli in plastica per Gioco dell'Oca - Nuovo Spinner. Età consigliata 3-6 anni.

Scivolo recintato Da Euronics c'è anche questo Scivolo recintato con gioco palline. Viene 223 euro. Scivolo recintato con gioco delle palline - Scivolo robusto e sicuro a 3 gradini e su entrambi i lati due simpatiche giraffe; sul lato sinistro presenta un canestro per giocare a basket ed un recinto a 5 ante di cui una ribaltabile, pieno di palline di plastica per scivolarci dentro in completa sicurezza. Si consiglia la supervisione di un adulto Misure 255 x 130 x 110 cm circa.

Lego stanza dei giochi Per gli amanti dei Lego da Euronics c'è la Stanza dei giochi. Prezzo: 14,90 euro. Un mondo di gioco di finzione e di divertimento in una scatola piena di giocattoli colorati, accessori e personaggi moderni. I bambini consolidano le loro capacità e la creatività mentre sognano giochi, fanno finta di andare a scuola o a una festa. I mattoncini facilitano il gioco creativo senza fine. Per tanto divertimento in più, combinalo con altri set. Quando si uniscono al divertimento, i genitori condividono le preziose pietre miliari dello sviluppo dei loro piccoli. Regali per il gioco di finzione dei bambini I playset pieni di immaginazione per i bambini Lego Duplo mettono il gioco aperto, l'espressione di sé e l'apprendimento nelle mani dei più piccoli. Questi giocattoli educativi per i bambini e le bambine in età prescolare incoraggiano l’apprendimento attraverso il gioco di finzione, i personaggi e la costruzione creativa.

Pista da corsa Tra i bestseller di Amazon c'è la pista da corsa Mario Kart Mach. Prezzo: 69,48 euro. Siete pronti per la prossima avventura? il famosissimo idraulico mario della nintendo ti porterà in sella al suo scattante kart per iniziare un'elettrizzante sfida in compagnia del suo amico luigi Sviluppato per i piccoli fan della nintendo, il circuito carrera go appassiona bambine e bambini, pronti a sfidarsi in una gara avvincente all'insegna del divertimento Facile da montare, portatile e adatto ai bambini dai 6 anni in su, la pista elettrica carrera go è il regalo ideale per ogni occasione, come le feste di compleanno Dotata di comandi ergonomici adatti anche ai più piccoli, la pista da corsa di 4,9 metri, con rettilineo ad alta velocità, curve e looping, regala fino a 6 ore di gioco senza interruzioni.

Barbie Bambola Capelli Fantasia Tra i più desiderati di Amazon c'è anche Barbie Bambola Capelli Fantasia. Prezzo: 19,90 euro. Barbie Fantasy Hair è dotata di 2 look da favola, unicorno e sirena, per una trasformazione semplice e immediata Vesti Barbie con la t-shirt blu con il disegno di sirena e aggiungi la corona decorata con stelle marine, conchiglie e 2 lunghe extension per capelli turchesi per immergerti nel look da sirena …Oppure scegli il look dell'unicorno e vestila con la t-shirt arcobaleno con il disegno di un unicorno e la corona con corno, orecchie e 3 extension per capelli colorate di rosa, giallo e viola Usa gli elastici e le 2 mollette per capelli inclusi per abbellire i lunghi e colorati capelli biondi di Barbie con glitter per un look ancora più fantastico Il suo abito da festa scintillante e iridescente è pronto per essere trasformato: abbina scarpe argentate o scarpe da ginnastica e completa il look con un paio di orecchini viola a goccia.