Il genio di Joan Mirò in mostra a Parma, alla Fondazione Magnani Rocca

C'è tempo fino al 12 dicembre per perdersi tra le opere di Joan Mirò, esposte alla Fondazione Magnani-Rocca a Mamiamo di Traversetolo, in provincia di Parma. Un rivoluzionario dell'Arte, Mirò, come si scopre visitando la mostra, che è un viaggio onirico fra i suoi sogni d'artista. Per lui l'invisibile diventa reale: cerca il divino nella realtà e lo trova nelle piccole cose. Il suo è un linguaggio nuovo, con il quale superare l'Arte del passato. Le sue figure femminili sono particolari e sorprendenti; i cieli sono stellati; poi ci sono i voli d'uccello, tutti elementi che hanno segnato l'Arte internazionale del XX secolo.