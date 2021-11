Oroscopo del 22 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 novembre.

Prospettiva di transiti un po’ alternante se nati dal 3 al 10 aprile. Venere è un po’ scomoda e potrebbe non farvi viaggiare alla pari con il vostro partner. A lavoro avete un grande piglio ma fate attenzione a Plutone e Luna contrari che potrebbero sfavorire i nati in seconda o terza decade.

Giove è imbronciato ma Luna, Nettuno, Venere, Urano e Plutone vi favoriscono se nati dal 9 al 17 maggio. Luna vi fa intendere alla perfezione con la persona amata se nati ad aprile. Sole vi darà maggiore grinta lavorativa ma occhio alle modalità espressive che utilizzerete se nati dal 5 al 12 maggio: potenziali gaffe in arrivo.

Profilo astrologico con alti e bassi ma Giove vi farà recuperare un po’ di sperimentalismo erotico se nati a maggio. Aria un po’ pesante invece in ufficio con Sole che sfortunatamente vi rema contro e provoca disaccordi tra colleghi per tutte le decadi.

Luna vi darà umore sereno e benessere generale. La persona che vi sta accanto però chiede maggiore presenza e impegno, non solo a livello emotivo: in questo Urano potrebbe aiutarvi se nati nella seconda decade. A lavoro se siete nati nella prima o nella terza decade dovrete imparare a dosare un po’ i vostri passi.

Giornata molto attiva con Sole che vi sta sempre al fianco soprattutto in amore, anche se purtroppo Giove e Urano contrari non vi facilitano il rapporto. Se nati dal 24 al 30 agosto ci saranno esaltanti novità lavorative.

Luna e Venere sono le vostre madrine per questa giornata. Plutone vi dona sensibilità necessaria per capire desideri e bisogno del vostro partner, specie se siete nati nella terza decade. Luna e Urano vi favoriscono a lavoro e, se nati dal 16 al 20 settembre, vi distinguerete per la vostra operatività.

Qualche ostacolo da superare ma per voi sono facili traguardi. In amore c’è da risolvere qualche questione legata alla famiglia con Saturno che però conferma la bontà delle vostre azioni. Sole è positivo lavorativamente parlando e anche Venere sottolinea la vostra laboriosità odierna.

Sappiate non chiedere troppo anche se il cielo già vi sta dando molto, specie con Luna per i nati nella prima decade. Nettuno inoltre favorisce i nati nella terza decade in amore con un po’ di romanticismo. Se nati dal 15 al 20 novembre sarete molto concreti nelle attività lavorative.

Previsione molto produttiva e benefica per oggi. Giove vi riscalda il cuore così come Sole se nati dal 17 al 21 dicembre. Marte invece vi dona vivacità e scambi sentimentali. Giove, Sole, Mercurio e Saturno sono tutti dalla vostra parte se siete liberi professionisti o imprenditori.

Venere vi porta in dote un cielo radioso e con tante promesse buone. Se nati dal 21 dicembre al 2 gennaio Saturno e Nettuno vi forniscono antenne per dirigervi verso chi vi ha fatto emozionare. Mercurio inoltre vi regala capacità percettive di primo livello in ambito lavorativo così come Urano se nati a fine dicembre.

Giove è ancora trionfale nel vostro segno e Sole vi prepara pure ad alcuni significativi exploit erotici. Grande leggiadria ammiccante grazie a Venere, specie se nati dal 14 al 19 febbraio. Saturno peraltro vi darà capacità di persuasione a lavoro se nati nella prima decade.

Un Giove benefico vi assiste se nati nella terza decade, con Nettuno che migliorerà positivamente la vostra situazione a livello sentimentale. Chi festeggia gli anni dal 17 al 20 marzo però stia più in campano perché potrebbe prendere iniziative di cui pentirsi in seguito. Urano vi favorisce in ufficio se nati nella seconda decade.