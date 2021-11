Oroscopo del 19 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Profilo sereno-variabile per voi con Giove benefico che vi infonde ottimismo. Buona configurazione anche in amore se nati dal 15 al 19 aprile. Plutone vi rende tuttavia un po’ nervosi se nati dal 13 al 17 aprile in ambito lavorativo.

Prospetto planetario che inserisce oggi Luna in ottimo aspetto. Sempre Luna vi dà influssi benefici per ciò che concerne le giuste direzioni amorose e, inoltre, vi regala opportunità molto propizie a lavoro se nati dal 24 aprile al 5 maggio.

In famiglia sarete briosi e pimpanti, specie con fratelli e sorelle. Urano vi alleggerisce lo spirito e vi dona maggiore sicurezza in campo sentimentale. Giove vi dona inoltra la forza di agire a lavoro se siete nati nella terza decade.

Panorama celeste un po’ difficoltoso a causa di Venere. In amore però Mercurio e Urano vi favoriscono insieme a Sole se nati dal 12 al 16 luglio. Pure Nettuno transita felicemente per i single. A lavoro invece Plutone vi chiederà di essere vigili e prestare attenzione se nati dal 17 al 19 luglio.

Luna butta via le nubi in questa giornata, torna positiva e vi farà realizzare sogni d’amore se nati dal 10 al 14 agosto. Ottimi aspetti lavorativi se siete parte di seconda e terza decade sempre grazie a Luna che metterà un po’ di ordine.

Plutone, Sole, Marte e Venere tifano tutti per voi. In particolare Venere vi apre il cuore e vi darà molta fortuna in ambito sentimentale, senza farvi imbrigliare in situazioni poco felici. Plutone, Venere, Mercurio e Marte vi promettono inoltre significativi exploit lavorativi se nati dal 30 agosto al 6 settembre.

Scena astrologica con Venere contraria ma voi siete comunque in ottima forma anche grazie a Luna. Mercurio è positivo e vi porta fortuna facendovi incontrare la donna che corrisponde ai vostri ideali. Non vi incaponite troppo in compiti specifici oggi a lavoro e mostrate flessibilità anche perché Plutone e Venere sono ostili per i nati nella terza decade.

Gli astri vi favoriscono senza esitazione e non vi resta che approfittarne. Urano vi contrasta soprattutto in ambito familiare. Venere e Sole vi tendono la mano per cogliere occasioni importanti in amore se nati nella seconda decade. A lavoro i nati dal 31 ottobre al 6 novembre saranno baciati dalla fortuna!

Giove vi guarda sorridente, raro e fortunato. Cercate il grande amore? Entra in scena Venere che vi darà coraggio di rischiare, con Giove che vi dona chance straordinarie anche nell’esecuzione lavorativa, specialmente se nati nella terza decade.

Cielo luminoso pur con qualche piccola contrarietà. Venere vi assiste: per stare insieme a voi non basta soltanto l’eros e per fortuna gli stimoli non mancano. Urano inoltre è benefico per i nati della seconda decade. Venere ritorna amica anche a lavoro così come Plutone, se festeggiate gli anni dall’8 al 14 gennaio.

Urano, Mercurio e Sole vi mettono un po’ i bastoni tra le ruote ma Giove – se festeggiate gli anni dal 5 al 14 febbraio – vi farà godere di grande affettività e amore. Se siete imprenditori o liberi professionisti vi inserirete facilmente nei contesti lavorativi grazie a Nettuno e Saturno, specialmente se nati dal 25 al 31 gennaio.

Plutone e Marte vi danno fusione erotica e sensualità. Il cielo in generale è dalla vostra parte quindi approfittatene! Urano vi darà grazia ma anche decisione a lavoro e anche Saturno vi donerà grande capacità di risoluzione dei problemi se nati a febbraio.