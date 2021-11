Oroscopo del 16 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 novembre.

Consolidate la sicurezza in voi stessi se nati nella terza decade, con Luna che vi sorride distesa e vi aiuta a meglio sintonizzarvi con la vostra dolce metà, specie se siete nati nella seconda decade o se festeggiate agli anni dal 3 al 10 aprile. Gli astri vi permettono un’efficienza invidiabile in ufficio.

Mercurio oggi vi mette il broncio e rovina tono e umore ma Nettuno, Plutone e Venere vi aiuteranno insieme a Urano. Quest’ultimo vi sosterrà anche nella dimensione emotiva se nati dal 9 al 12 maggio. Dopo un periodo lavorativo vi godete un momento meno stressante e fate anche qualche riflessione sulla vostra posizione.

Cielo mediamente positivo con Giove e Luna che vi vogliono spumeggianti e mondano ma anche Urano che vi aiuta a centrare delle vere e proprie vittorie nel settore lavorativo se nati dal 4 al 10 del mese di giugno.

Venere, Luna e Plutone sono disturbanti ma un poderoso Marte vi sorregge nel rapporto con la persona amata. Se nati a luglio anche Mercurio sarà positivo. Sole vi promette di giungere alle vostre mete lavorative in tempi utili specie se nati dall’11 al 14 luglio.

Luci e ombre oggi, più le prime delle seconde però. Luna esalta il vostro estro erotico se nati dal 18 al 23 agosto. Qualche momento di stanchezza lavorativa è normale ma Luna resta al vostro fianco anche in questo caso, specie se nati nella terza decade.

Nettuno vi coinvolge con una giornata ricca di stimoli e conforto. Venere e Mercurio creano intesa con il partner se nati nella prima decade. Solo i nati dal 13 al 17 settembre potrebbero avere un’intesa non perfetta ma Venere aiuterà comunque nella conciliazione. Plutone, Sole, Marte e Mercurio vi danno assistenza in ufficio.

Qualche nube per via di Luna, Venere e Plutone se nati a ottobre. Giove vi regala una serata amorosa all’insegna della concordia con la vostra dolce metà. Se nati dal 25 al 30 settembre Saturno vi permette di curare diplomaticamente l’aspetto lavorativo.

Nettuno, Plutone, Sole e Urano sono tutti dalla vostra parte, così come anche Marte, Venere e Sole! Di conseguenza, in amore ci sarà armonia mentre a lavoro vi si spianerà il cammino, specie se nati dal 16 al 22 novembre.

Luna vi alleggerisce lo spirito e vi dà grande energia. In amore tutto procederà bene se nati dal 9 al 14 dicembre. Luna vi dona anche attenzione e scrupolo per le vicende lavorative, con Giove che inoltre favorisce i nati dal 15 al 18 dicembre.

Importanti cambiamenti sul piano familiare e amichevole per via di Luna. Sole vi consente di tirare fuori la parte autentica e gioiosa del vostro io amoroso. Venere, Mercurio, Urano e Plutone vi spianano la strada in ufficio.

Un po’ di nervosismo oggi ma poi anche relax per migliorare la situazione. Luna è positiva in amore in fatto di affetto e calore se nati nella terza decade. Attenti perché Nettuno a lavoro vi dà un po’ di ansia se nati dal 4 al 9 febbraio.

Nettuno vi mostra un umore ottimale e la vostra intuizione vi sorregge sempre. Sole e Mercurio sono molto positivi e il vostro cuore si rallegra per la sintonia con la vostra dolce metà, specie se nati dal 25 febbraio al 5 marzo. Avvertite un po’ di stanchezza a lavoro ma la fatica tuttavia non vi pesa.