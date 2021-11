Oroscopo del 10 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Alti e bassi oggi con Plutone dissonante che vi tiene in fibrillazione se nati nella terza decade. Venere favorisce i single della seconda decade mentre Giove vi darà un piglio particolare per trovare la buona sorte se nati in prima o seconda decade.

Se siete nati nella prima decade Venere continua a favorirvi con sensibilità e intuizione. In amore vivete un po’ di assestamento con la vostra dolce metà mentre a lavoro Mercurio è disarmonico se nati in aprile.

Un po’ di noia condiziona la giornata oggi ma Giove la rimette a posto dandovi un po’ di fascino e seduzione con una persona conosciuta da poco. Saturno inoltre favorirà i single della prima decade. Giove vi favorisce inoltre anche a lavoro se nati dal 14 al 16 giugno.

Venere è ancora negativa ma Nettuno vi infonde un po’ di fiducia nell’esistenza se nati dal 9 al 12 luglio. I nati dal 14 al 17 luglio invece avranno Plutone contrario in amore. Anche Venere è contraria per i single della prima decade. Nettuno invece vi stimola a darvi da fare in ufficio.

Sole e Mercurio sono entrambi elementi di disturbo se nati a luglio. Urano favorisce in amore i nati nella terza decade, con il rischio di vere e proprie sbandate! Sempre Urano però non vi spalleggia a lavoro se nati dal 17 al 21 agosto, come anche Mercurio.

Venere e Plutone sono vostri amici oggi così come Urano. Plutone e Sole peraltro transitano felicemente in ambito amorevole, così come anche Venere. Ritmi serrati in ufficio: non vi curate dei colleghi più pigri o lavativi!

Luna, Giove e Saturno sono tutti benefici per voi e modificheranno in positivo i rapporti familiari. Se siete in cerca dell’anima gemella e fate parte della prima decade vi trovate a entrare in contatto con una persona che vi affascina molto. Dovete pazientare un po’ a lavoro e poi le finanze vi daranno merito per i vostri sforzi.

Momento trionfale grazie a Plutone e Sole che oggi sono molto positivi e rassodano le sicurezze. Nettuno e Sole vi faranno vivere momenti irripetibili in amore, con lo stesso Nettuno che continua a darvi manforte anche in ufficio.

Qualche nube oggi nel vostro cielo ma il vostro ottimismo le renderà solo di passaggio. Luna, Giove e Venere vi aiutano a comprendere meglio le vostre dinamiche di coppia. Marte invece è il vostro sponsor lavorativo, così come Saturno, se nati nella prima decade. Momento d’oro per imprenditori e commercianti.

Marte e Venere irradiano effetti strepitosi sul vostro segno oggi, specie se nati dal 22 al 30 dicembre. Solo i nati dal 3 all’8 dello stesso mese si tengano al riparo da mosse troppo azzardate. Mercurio è molto positivo in angolo lavorativo per i nati dal 9 al 13 gennaio.

Mercurio vi è temporaneamente ostile se nati dal 22 al 27 gennaio. In amore la vostra metà fa i capricci? Lasciate sfogare e non badate più di tanto alle intemperanze, come sottolineato da Saturno, specie se nati dal 25 al 30 gennaio. Sempre Saturno, insieme a Venere, vi darà ironia e diplomazia a lavoro.

Giorno positivo oggi per voi, specie se nati a marzo. Nettuno continua a darvi manforte in amore se nati dall’8 al 13 dello stesso mese. Le coppie consolidate avranno stabilità ed eros grazie rispettivamente a Saturno e Plutone. Qualcuno vuole mettervi i bastoni tra le ruote in ufficio? Fate buon viso a cattivo gioco.