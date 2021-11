Parsifal, l’ultimo dramma musicale di Wagner diventa un gioco di carte

Al via il 15 Novembre il Kickstarter tutto Italiano di Parsifal – A Game of Tarots di Osvaldo Duilio Rossi illustrato da Emanuele Ercolani Condividi

A oltre un secolo dal suo debutto nei teatri europei, a Bologna nel 1914, Parsifal, l’ultimo dramma musicale di Wagner, si trasforma da opera lirica tra le più amate a gioco di carte a opera di un team tutto Italiano. Un mazzo di tarocchi da 30 carte per rivivere le drammatiche gesta di Monsalvato dove oscure, mistiche forze insidiano i cavalieri votati al bene nell’attesa che Parsifal, il Puro Folle, possa svolgere la sua missione divina di redentore.

Il Kickstarter lancerà il 15 Novembre, ma la il pre-launch per rimanere informati è già live: https://www.kickstarter.com/projects/798949447/parsifal-a-game-of-tarots. Nella sua opera ispirata liberamente dal poema epico del tredicesimo secolo, Parzival di Wolfram von Eschenbach, Richard Wagner ha mostrato all’uomo moderno l’intrinseco simbolismo psicologico che il mito di Parsifal porta con sè.

Oggi, in Parsifal - A Game of Tarots ideato da Osvaldo Duilio Rossi, mediatore e autore ("Violenza <-> Società", "Cultura Negoziale" e "Cultura digitale”) e illustrato da Emanuele Ercolani, starà ai giocatori guidare le forze del bene, o del male, alla redenzione o al suo drammatico opposto. “Con Parsifal, Wagner scopre il conflitto individuale tra desiderio e dovere e il conflitto sociale che ne consegue; intuisce che un mondo affettivo chiede di essere evocato tramite segni e simboli passionali, come la lancia e la coppa, i fiori, le ferite... E lo fa rievocando il mondo medievale cristiano.” Dice Osvaldo Duilio Rossi, Creatore di Parsifal - A Game of Tarots.

“Così come evocano simboli e segni le streghe e gli alchimisti che svilupparono i tarocchi per leggere la coscienza dentro segni esteriori. Ed eccoci quindi ad andare dalla più alta forma di lirica al gioco, qui rappresentato dai tarocchi, per un’altra forma di ‘messa in scena sociale’. Parsifal – A Game of Tarots ci consente di viaggiare nelle emozioni reciproche dei giocatori tramite la strategia.” Le trenta carte di Parsifal sono illustrate dal fumettista Emanuele Ercolani (Kitsune - Scout Comics, Night Crimson - Noise Press, Akai Misaki - Heavy Metal Magazine) che ha reimmaginato i personaggi dell’opera di Wagner come veri e propri tarocchi in stile epic fantasy.