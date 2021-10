Oroscopo del 31 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

In questa giornata di Halloween vi mostrate ilari, spiritosi e accattivanti. Giove in amore vi concederà un’altra chance per ciò che riguarda una persona a cui tenete, specie se nati ad aprile. Venere positiva insieme a Saturno vi darà la possibilità di guardare con distacco a ciò che riguarda l’ambiente lavorativo.

Nettuno e Plutone offrono buone combinazioni celesti e anche la capacità di passare con fantasia e tranquillità la nottata di Halloween se nati tra il 9 e il 17 maggio. Urano vi invia propositi di spensieratezza e divertimento e Luna è benefica per la prima decade in amore. Urano e Luna insieme vi aprono a una comprensione della realtà sfaccettata.

Plutone vi fa attrarre dalla festa odierna e insieme a Mercurio rende spensierato il clima, nonostante Nettuno contrario per i nati nella terza decade. Giove vi stringe nel suo abbraccio e vi promette scintille nel vostro rapporto, che sia fisso oppure occasionale, soprattutto per i nati di prima e terza decade. State incassando l’approvazione dei capi a lavoro e presto ne vedrete i frutti tangibili.

Sole e Marte vi daranno grande amicizia ma Mercurio e Plutone vi guardano di traverso. Nonostante questo, Urano vi regala un’immagine smagliante e spiana i vostri passi anche in amore se nati a giugno. Se nati a luglio, lasciate correre se qualcuno ha alzato troppo la voce con voi: metterete le cose a tempo debito a posto.

Venere, Urano, Saturno e Sole sono tutti dalla vostra parte, specie se fate parte del genere femminile. Mercurio preparerà un invitante nido in ambito amoroso e vivrete la giornata di coppia con armonia. Fate particolarmente attenzione se lavorate a contatto con il pubblico e fate parte della seconda decade: Urano potrebbe provocare qualche lieve inciampo.

Nettuno e Venere disturbano il vostro orizzonte ma niente di grave. Luna vi propone un Halloween molto positivo con festeggiamenti, anche se dovrete fare attenzione a non abusare di alcolici. Mercurio e Venere vi danno una mano in amore specie se nati ad agosto e anche Sole è dalla vostra parte per far emergere la vostra personalità nel gruppo di amici.

Venere vi spalleggia per farvi mietere successi in ogni sfera. Chi nasce nella terza decade potrà avvertire la voglia di emergere con grande grinta. Per Halloween, se avete la chance di partecipare a una festa godetevela pure! Mercurio favorisce i ragazzi in tal senso e Venere sarà benefica per le coppie innamorate. Se siete parte della seconda decade potreste fronteggiare qualche piccolo intoppo professionale ma niente di grave.

Plutone vi favorisce e vi consente di divertirvi stasera durante la festa. Marte e Nettuno vi favoriscono e promettono scintille in amore, anche perché pure il resto dei pianeti è in posizione ottimale in tal senso. Percettivi e sensibili, vi dimostrate comprensivi con una collega in difficoltà se lavorate anche oggi, specie se nati a novembre.

Mercurio, Venere e Marte vi favoriscono anche se Sole vi invita comunque a tenere i piedi per terra e a non perdere il controllo durante i festeggiamenti di stasera. Non vi fate prendere da sentimenti di chiusura nelle relazioni, anche perché Mercurio e Venere spianano la vostra strada. Se lavorate oggi non date peso alle troppe chiacchiere.

Plutone vi gratifica se nati dal 13 al 17 gennaio e insieme a Nettuno favorisce i nati in gennaio in genere. Adattatevi più spesso alle esigenze del vostro partner: vi aiuterà Luna! Lavorate anche oggi? Non date peso ai colleghi che vi richiamano per scarso impegno.

Saturno vi vedrà impegnarvi sempre con energie fisiche e mentali ma Giove, Mercurio e Venere vi daranno freschezza e simpatia durante la festa di Halloween. Giove inoltre vi consente di arrivare a una meta mentale e fisica con la persona amata, specie se nati dal 7 al 12 febbraio. Venere inoltre vi favorisce nella gestione dei tempi di lavoro.

Giove vi favorisce in molti ambiti oggi e anche Urano vi renderà protagonisti assoluti dei festeggiamenti di questa sera. Siete particolarmente comprensivi con la persona amata e Urano vi aiutare a risolvere eventuali inciampi. Saturno è in ottimo aspetto per le vostre economie.