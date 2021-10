Oroscopo del 28 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte è dissonante per i nati nella terza decade e porterà qualche intoppo passeggero e lievi nervosismi. Fase distensiva invece per ciò che riguarda il fitness. Giove favorisce infatti la forma fisica, mentre Venere e Luna riscaldano i vostri cuori se nati nella terza decade. Saturno inoltre vi favorisce in ufficio se nati dal 26 al 31 marzo.

Urano aumenta il guizzo di idee brillanti con Nettuno che vi promette inoltre una grande agilità mentale. In amore sia Urano che Nettuno vi consentono di attingere a risorse di slancio e simpatia se nati nella seconda decade. Il vostro carattere accomodante viene scambiato per debolezza in ufficio: fate in modo che questa tendenza termini.

Venere e Nettuno sono contrari per i nati nella terza decade, mentre Marte è invece un amico fidato oggi per i nati nella prima. Marte e Urano vi portano passione e sentimento nella relazione, i single invece saranno folgorati da nuovi e intriganti incontri se nati in prima e seconda decade. I rapporti con i superiori a lavoro potrebbero vivere una fase di incomprensioni.

Sole, Nettuno sono favorevoli ma Marte, Mercurio e Plutone contrari. Se appartenete alla terza decade Nettuno e Luna vi stimoleranno nell’evoluzione del rapporto d’amore. Sempre Urano e Luna, per i nati di seconda e terza decade, favoriranno revisioni in ambito professionale.

Chi appartiene alla terza decade può dirsi baciato dalla buona sorte. Urano e Saturno saranno dissonanti però in amore se avete una relazione di lunga data. I nati nella prima decade vedranno riconosciuti in modo considerevole gli sforzi lavorativi, mentre quelli della seconda metteranno tanti punti a segno in ufficio.

Sole vi invia influssi salutari anche se Venere è contraria. Plutone e Urano vi sono amici e portano aiuto nel legame di coppia, specie con successi erotici se nati nella terza decade. Mercurio vi spalleggia nel chiudere una faticosa incombenza professionale se nati nella prima decade.

Mercurio vi garantisce grande razionalità e Plutone stimola cambiamenti nella sfera emotiva e familiare se nati nella seconda e terza decade. Marte è vostro alleato e vi rende focosi con la persona amata. Successi folgoranti per i single mentre a lavoro Marte positivo e Plutone negativo vi rendono incerti su alcune scelte da compiere. Sarà Saturno ad aiutarvi definitivamente.

Nettuno e Plutone sono dalla vostra parte così come Sole, Mercurio, Marte e Venere, anche se potrebbero esserci dei lievi dissapori in famiglia se fate parte della terza decade. Nettuno e Venere vi rendono amabili in generale e decisamente forti nelle conquiste se siete single. Sempre Venere, stavolta con Plutone, vi farà benvolere nell’ambiente lavorativo.

Quasi tutti i pianeti sono dalla vostra parte, in particolare Marte per i nati nella terza decade. La vostra simpatia coinvolge tutti grazie a Nettuno se nati a dicembre, anche se il pianeta è comunque in aspetto contrario e vi invita a pesare bene le parole. Successi strepitosi per i single della seconda decade. A lavoro Marte vi sta predisponendo a occupare ruoli di potere in campo di design e cinema.

Venere aiuta le tematiche familiari e Saturno vi fa prendere le decisioni giuste se nati nella prima decade. Nettuno vi fa largo per i sentimenti e anche i single potrebbero finalmente trovare la persona giusta. Non mancano le fatiche da risolvere a lavoro se nati nella prima decade.

Progetti di ampio respiro per i nati nella terza decade, quelli della prima invece facciano molta attenzione allo stato fisico e di salute. Saturno stabilizza le storie d’amore per i nati nella prima decade grazie anche all’apporto di una romantica Venere. Marte vi aiuta a lavoro se nati dal 12 al 18 febbraio.

Sole regalerà emozioni nel settore familiare e privato, anche se comunque qualche intoppo non mancherà. Nettuno renderà il vostro fisico agile mentre di nuovo Sole vi farà scoprire alcune tenerezze che avevate un po’ dimenticato. Se siete nati nella seconda decade Urano vi obbliga a tenere duro in ufficio, visto che arriveranno successi imminenti.