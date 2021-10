Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 ottobre.

Una bella Venere dà gioia di vivere insieme a Giove. Lo stesso Giove porta fortuna ai nati nella terza decade mentre Plutone rinnova l’aspetto psicofisico. Nettuno è armonioso e favorisce i nati nella seconda decade in amore. Se siete liberi professionisti potreste lanciarvi in sfide che poi vi vedranno trionfare nel lungo termine.

Plutone è benefico se nati nella terza decade e vi promette una giornata in cui non mancherà rapidità di scatto. Giove vi ha fatto indulgere un po’ troppo nei piaceri della buona tavola quindi occhio. Urano è particolarmente fausto in amore e vi fa battere il cuore se nati nella seconda decade. Plutone, Nettuno e Urano vi daranno alcune gratificazioni a lavoro.

Urano e Marte vi danno equilibrio e forza decisionale. Plutone vi darà inoltre il tempo necessario per riflettere sulle cose. Venere favorisce i nati nella seconda decade per la forma fisica, con Marte che però vi chiede più impegno. Sempre Marte, insieme a Luna, stimola i single a uscire allo scoperto. Sole vi mette accanto un amico che vi aiuterà a lavoro.

Nettuno e Urano vi sono amici mentre Luna è un po’ ballerina. Avvicinatevi con garbo e gentilezza alla persona amata anche perché Nettuno è molto positivo. Marte è invece negativo per i nati nella terza decade. Se invece siete nati nella seconda decade, Urano vi aiuterà a ricomporre una questione lavorativa in maniera diplomatica.

Urano e Saturno vi provocano aspetti un po’ dissonanti ma Sole vi darà una mano. Marte e Luna incendiano i sensi se nati nella seconda decade mentre chi festeggia il compleanno dal 15 al 18 agosto avrà connubi prorompenti ma forse sbrigativi. Sempre se nati nella seconda decade Mercurio vi favorirà in ufficio.

Urano e Plutone vi favoriscono spudoratamente, potrete quindi avere ottimi riscontri dalla buona sorte. Mercurio vi aiuterà a contrastare la contrarietà di Venere in amore, con Luna che in serata regalerà intesa totale con la vostra dolce metà. Marte e Mercurio gettano le basi per un progetto lavorativo ad ampio respiro.

Venere minimizza qualche lieve contrattempo familiare ed è sempre positiva per l’umore e i pensieri. Sole rafforza le vostre prese di posizione in campo professionale. Venere e Giove vi accendono ottimismo e allegria nel rapporto di coppia e nelle sperimentazioni erotiche. Luna sarà il vostro angelo custode mentre Saturno – se nati dal 25 al 29 settembre – vi stimola a programmare le mosse lavorative future.

Venere, Plutone e Nettuno sono tutti benevoli verso il vostro segno. Giove, Saturno e Urano però sono contrari e potranno influire un po’ sulle recenti scelte compiute. Nettuno vi invoglia anche a cambiare qualcosa nell’abbigliamento. In amore clima positivo ma c’è la necessità di fare un po’ di chiarezza su alcune cose se vivete un rapporto duraturo: Nettuno spianerà i vostri passi. Sappiate pazientare e attendere a lavoro: il bello arriverà.

Slancio e buona volontà grazie a Venere in questa giornata. Luna e Marte vi consigliano di provare la meditazione per rilassarvi, specie se nati nella terza decade. Se siete in coppia Venere, Luna e Sole vi favoriranno, mentre a lavoro Marte vi rende assertivi e competitivi se nati dal 7 al 15 dicembre.

Venere, Giove, Nettuno, Plutone e Urano vi sostengono in ogni campo. Marte resta tuttavia contrario per i nati dal 9 al 16 gennaio. Se siete nati nella terza decade Plutone vi gratifica di fascino e sex appeal. Se nati nella prima invece sarete un po’ capricciosi e volubili con il partner. Uno strepitoso Urano vi rende infaticabili e disciplinati a lavoro se nati dal 2 al 6 gennaio.

Urano e Luna sono entrambi dissonanti ma Venere vi renderà romantici e sognatori. Sole vi caricherà di entusiasmi, Marte e Venere daranno inoltre una bella concordia di coppia. A lavoro catturerete facilmente la stima di tutto l’ambiente.

Giove, Urano e Plutone vi riportano tutti a terra dandovi concretezze e buonsenso. Saturno e Nettuno vi ricordano che bisogna lavorare e darsi da fare. Non date peso a variazioni di umore del partner: Urano armonizzerà la situazione dissipando ogni dubbio. Venere è negativa a lavoro ma Giove e Urano saranno benefici per i nati nella seconda decade.