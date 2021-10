Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 ottobre segno per segno

Venere accende i vostri entusiasmi se nati nella seconda decade. Anche Nettuno rende fluidi i rapporti e Sole vi guarda di buon occhio. Moderate però i bollenti spiriti perché Marte e Mercurio vi tengono sotto controllo in tal senso se nati in seconda e terza decade. Restate in ascolto del vostro partner oggi e non fate mosse azzardate, anche perché Marte è contrario. Saturno vi aiuta a risolvere una questione diplomatica in ufficio.

Nettuno dipinge colori radiosi e favorisce in particolar modo se nati nella terza decade. Dimostrerete grande solidità nel rapporto con la persona amata se fate parte dei nati nella terza decade, mentre se siete nati dal 5 al 12 maggio vi renderete conto che il vostro lavoro vi nobilita.

Mercurio è molto attivo e bendisposto se nati nella seconda decade. Marte e Sole vi donano la capacità di armonizzare gli aspetti familiari e vi daranno anche un’eccellente salute psicofisica. Se siete nati dal 27 al 31 maggio Saturno è molto positivo e vi darà notevole sex appeal. Mercurio vi aiuterà a gestire inoltre una delicata situazione lavorativa.

Marte, Mercurio e Plutone sono maldisposti e seminano ostacoli di continuo sul vostro cammino. Per fortuna Luna vi dà carica vitale e passionale sia nella vita di tutti i giorni che nello sport, specie se nati nella seconda decade. Luna e Urano sono molto positivi entrambi in amore: successi assicurati per i single! Mercurio è dissonante e vi invita a ragionare su quanto realmente fatto a lavoro finora.

Un grintoso Marte vi accende di entusiasmi e fa crescere l’ambizione. Saturno dissonante vi invita a non strafare invece nell’ambito familiare. Romanticismo e atmosfere uniche con la vostra dolce metà oggi grazie a Sole. Se lavorate anche di domenica Saturno vi suggerisce prudenza.

Luna e Nettuno sono contrari e potrebbero portare cali di vitalità. Mai come in questo periodo è importante prendersi un po’ di relax, come suggerisce anche Plutone. Sempre Plutone e Urano vi rendono riservati e prudenti in amore mentre Mercurio spiana i vostri passi. Ancora Urano favorirà la programmazione lavorativa dei nati nella seconda decade.

Venere vi spalleggia e risolve alcune questioni pratiche visto che Plutone è contrario per i nati dal 13 al 16 ottobre. Mercurio e Venere sono molto armonici per i nati nella prima e seconda decade, aiutando notevolmente l’allegria di coppia. I single della terza decade facciano attenzione ai colpi di testa: Marte è dissonante. Sarete serie e diligenti a lavoro, mostrando inoltre ottime doti comunicative.

Luna è il tocco di ottimismo che meritate di avere e vi fa sentire rinati nel corpo e nello spirito. Nettuno e Plutone si alleano per regalarvi una giornata esemplare in amore, specie se siete nati in seconda e terza decade. Plutone vi stimola a realizzare ancora di più nell’ambito lavorativo.

Sole fa alzare il livello della vostra intelligenza e della lucidità di giudizio. Se nati nella seconda decade sperimentate un po’ di diffidenza verso gli altri ma niente di grave. Marte vi darà voglia di movimento fisico e, se nati dal 9 al 12 dicembre, anche un importante slancio erotico. Luna però suggerisce sensibilità e attenzione con il partner di turno. Marte è sempre bendisposto per i nati di seconda e terza decade a lavoro.

Luna, Urano e Plutone sono paladini della vostra giornata. Se siete nati nella terza decade fate attenzione alle decisioni familiari o economiche. Giove vi aiuta a non privarvi dei piaceri della tavola, mentre sempre Luna vi apre a un’affettività coinvolgente se nati nella terza decade. A lavoro vi avvalete – grazie a Plutone – della vostra straordinaria forza di persuasione, specie se nati dal 12 al 17 gennaio.

Marte vi favorisce e stimola i nati nella terza decade a progettare nuove iniziative. Sole vi aiuta a essere in perfetta sintonia con il vostro partner mentre a lavoro chi è nati nella terza decade ragionerà sulle sue iniziative future.

Luna, Plutone, Nettuno e Urano sono fidati alleati oggi. Prendetevi qualche momento di totale relax con bagni termali, saune, massaggi. Se siete single Plutone vi fa brillare di un fascino magnetico in particolare se fate parte della terza decade. Sempre Plutone, in compagnia di Giove, rinfocola l’eros tra coppie formate se nati in marzo. Infine Urano vi favorisce a lavoro se nati nella seconda decade.