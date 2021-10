Oroscopo del 16 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 ottobre.

Scena astrale che favorisce ogni vostra iniziativa, con Marte che però è temporaneamente negativo per i nati nella terza decade. Plutone è contrario in amore ma vi promette comunque una giornata ad alto tasso erotico, specie se nati nella terza decade. Mercurio è contrario a sua volta e può rendervi esigenti con la persona amata. Nettuno e Giove vi rendono lucidi, determinati e disinvolti a lavoro se nati ad aprile.

Luna è regista di un periodo tanto favorevole, con buoni rapporti in famiglia. Nettuno risolve brillantemente alcune controversie, con Plutone che in amore favorisce i nati soprattutto dal 14 al 17 maggio. Plutone è rigoroso e mostra le vostre qualità in ufficio.

Luna e Nettuno vi tengono sotto pressione e sotto esame ma l’umore si mantiene alto. Urano vi illumina se nati nel mese di maggio a livello sentimentale. Corpi celesti contrari vi suggeriscono più attenzione nell’ambito lavorativo.

Luna favorisce i nati dal 25 giugno al 4 luglio, con il vostro cuore alla ricerca di atmosfere romantiche in amore. Questo anche grazie a Nettuno che è vostro amico fidato. Plutone è un po’ dissonante lavorativamente parlando quindi fate attenzione.

Giove e Saturno pongono un po’ di note di stanchezza, specie in famiglia. Urano vi invita a sincronizzarvi anche di più con la vostra dolce metà. Se siete single troverete gratificanti avventure. Urano è contrario, dovrete essere più tolleranti e accettare i difetti altrui in ambito professionale.

Mercurio è favorevole e vi alza la facoltà di attenzione. Urano è bellissimo per i nati nella seconda decade. Mercurio è molto positivo e vi fa stare bene in amore così come anche Plutone, anche se quest’ultimo potrebbe rendervi un po’ nervosi sempre nei sentimenti. Nettuno continua la sua contrarietà a lavoro quindi fate attenzione.

Plutone è contrario ma siete comunque combattivi e di buon umore grazie a Venere. Sole vi darà ottima prontezza di scatto e forza fisica. Avete bisogno di sciogliere alcune tensioni e di abbandonarvi alle emozioni più liberamente. Il vostro ambiente lavorativo è particolarmente competitivo, quindi per ora sappiate essere pazienti per poi piazzare la zampata vincente.

Nettuno vi rende intelligenti nella vita pratica e intima. Plutone è un grande benefattore oggi per il vostro segno specie negli sport come nuoto e corsa. Plutone sostiene inoltre il vostro vigore erotico se nati tra il 14 e il 17 novembre. Mercurio vi aiuterà a colmare un po’ di lacune nella relazione se nati dal 29 ottobre al 4 novembre. Luna sarà benevola in ufficio.

Mercurio e Marte sono entrambi in posizione molto felice, anche se Luna per i nati nella prima decade mette un po’ i bastoni tra le ruote. Mercurio vi darà un aspetto irresistibile e anche Sole e Marte favoriranno sentimenti e colpi di fulmine. Sole vi aiuta a lavoro se nati dal 13 al 19 dicembre.

Luna vi fa tuffare in nuovi interessi culturali se nati dal 22 dicembre al 3 gennaio. Sole però è negativo quindi occhio a non trascurare i doveri familiari. Luna riscalda la vostra alcova e vi aiuta a recuperare un po’ di terreno perduto in amore. Plutone è bello e lucido a lavoro se nati nella seconda decade.

Scenario astrale positivo se nati dal 25 al 31 gennaio. Urano vi darà agilità fisica e mentale, con notevole tempismo nelle azioni. Marte vi favorirà inoltre a livello sportivo. Saturno e Nettuno vi farà intrecciare rapporti armonici nei sentimenti e Sole e Marte, se nati nella terza decade, vi aiuteranno nelle attività lavorative.

Alti e bassi nel tono e nell’umore, con Luna in bell’aspetto. Gli astri suggeriscono di dedicarvi alla cura del vostro bisogno fisico. Le vostre capacità di venire incontro alla dolce metà vi favorirà, grazie a Nettuno e Luna. Plutone vi favorisce in ambito lavorativo se nati dal 12 al 17 marzo.