Canada Goose, Romeo Beckham nella nuova campagna per il footwear

Il figlio dell’ex calciatore e dell’ex Spice Girl, il leader ed ex giocatore della Nhl-National Hockey League Jordin Tootoo e l’artista e attivista indigena Sarain Fox. Sono loro e le loro storie ad essere protagonisti della nuova campagna di Canada Goose che celebra la Forza della Natura.



Girato nella British Columbia, lo spot vuole raccontare la capacità di ognuno di loro di essere un tutt'uno con la natura. Enfatizzandone i punti di forza e dimostrando che grazie alla performance di Canada Goose Footwear possono raggiungere i propri traguardi.

E così vediamo Romeo Beckham salire su una montagna e superare gli ostacoli che lo allontanano dalla vetta. Fox trovare conforto e protezione dalla natura mentre esplora la foresta sotto una tormenta di vento e neve. Tootoo attraversare una pianura stretta e nebbiosa, navigando con successo grazie al suo rapporto con la terra e l'ambiente circostante.

Superare gli ostacoli, reali e metaforici. Come del resto lascia intendere il claim della campagna. ‘Live in the Open’ è infatti un invito a vivere all’aperto (Canada Goose nasce appunto come abbigliamento outdoor) ma anche ad uscire ed esprimere la propria opinione, liberare il proprio stile e la propria forza interiore. E in questo senso la Forza della Natura non è altro che un appello a esplorare e definire il proprio percorso. Un percorso che Canada Goose ora accompagna dalla testa ai piedi.

Beckham esprime ‘A Force from Within’. In una fase entusiasmante della propria vita che lo vede intraprendere un nuovo viaggio come calciatore professionista, ha raccontato: "Crescendo mi è sempre stato insegnato che il duro lavoro paga. Per realizzare il mio sogno di giocare a calcio da professionista mi sono dedicato e speso. Per me ‘Live in the Open’ significa spingere in avanti ed essere motivati a raggiungere grandi cose. Sono entusiasta di collaborare con Canada Goose per ispirare questa idea".

Fox è una voce potente per la comunità indigena. Recentemente è diventata madre e dà vita alla narrazione di ‘Woman is a Force’, trasmettendo la forza insita nelle donne, la connessione che hanno tra loro e la capacità di vedere oltre se stesse per plasmare il futuro. "Amplificare le voci delle donne e sostenere la mia comunità è parte del lavoro della mia vita.” Dice Sarain Fox. “Mi sento potente quando racconto le loro storie, promuovo il loro lavoro e sostengo la loro missione. Voglio cambiare il mondo, specialmente per le nostre generazioni future. ‘Live in the Open’ mi ispira nel mio essere attivista, fedele a me stessa e a dare l'esempio, specialmente con l’arrivo di mia figlia, che guarda e impara da me".

Tootoo è anch’egli un sostenitore e un esempio per la comunità indigena. Nella campagna di Canada Goose esprime ‘A Steady Force’ definendo il modo in cui ognuno è radicato e plasmato dalla propria terra d’origine.

"Io do credito alla terra per la mia forza mentale e fisica. È dove trovo la spinta a perseverare, sia a livello personale che professionale", racconta Tootoo. "Live in The Open significa ritagliarsi il proprio sentiero, ma rimanere con i piedi per terra e non dimenticare mai da dove si proviene".

Lo stile e la perfomance dei parka nelle nuove collezioni footwear

Performance non solo per i celebri parka di lusso, quindi. Il design di Canada Goose ora è anche nel footwear, con due collezioni innovative per uomo e donna. Come lo lo Snow Mantra Boot, nato dal prodotto di punta del marchio, lo Snow Mantra Parka, rinomato come il cappotto più caldo del mondo e progettato per essere funzionale. Si tratta di uno stivale adatto alle temperature più rigide grazie alla qualità dei tessuti e alla tenuta impermeabile. Realizzato con materiali premium e progettato con dettagli impeccabili è stato testato nella tundra ghiacciata del nord del Canada. Il Journey Boot invece, realizzato in Italia, nasce per le esigenze di tutti i giorni. Senza cuciture, flessibile e minimale.

"Il lancio di Canada Goose Footwear è una delle pietre miliari più significative della nostra storia di oltre sessanta anni. Stiamo portando una prospettiva completamente nuova nella categoria, bilanciando performance e lusso, la massima espressione del nostro marchio di lifestyle", ha detto Dani Reiss, Presidente e CEO di Canada Goose. "Force of Nature è forte, dinamica e sicura di sé; tutte caratteristiche che Canada Goose permette di ottenere".