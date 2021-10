"Inside Dalì", tutto quello che c'è da sapere sulla mostra immersiva

A Firenze dall’8 al 30 ottobre 8 appuntamenti per poter vivere l’esperienza multisensoriale fino alle ore 20. Sconti per under 30 tutti i martedì e mercoledì, mentre il giovedì ingressi a prezzi ridotti

Aprirà ad orario prolungato i fine settimana di ottobre la mostra digitale immersiva "Inside Dalí". A partire dall’8 ottobre nell’ex chiesa di Santo Stefano al Ponte di Firenze ci saranno otto appuntamenti (il venerdì e il sabato) in cui sarà possibile vivere l’esperienza multisensoriale in bilico tra immaginazione e realtà fino alle ore 20 (ultimo ingresso possibile alle ore 19). Il visitatore potrà viaggiare verso un universo onirico alla scoperta dell’arte di uno dei maggior pittori del XX secolo: Salvador Dalí.

Il 7 e 8 ottobre, nell’area espositiva in piazza Santo Stefano, gli insegnanti potranno accedere gratuitamente alla mostra per due giorni di open day. Un’occasione imperdibile per essere proiettati in un mix di tecnologia all’avanguardia, immagini, veri e propri artefatti, illusioni and allusioni. Il tutto in simbiosi perfetta con l’universo unico dell’artista catalano. La mostra sviluppata con il supporto della GALA SALVADOR DALÍ Foundation, è una suggestiva creazione artistica e multimediale che si concentra attorno alla vita di Salvador Dalí. Dal 16 settembre sono tanti i visitatori che sono entrati nella Cattedrale dell’Immagine accedendo allo spazio multimediale a 360° di 400 m2.

Per consentire ad un numero maggiore di persone di accedere allo spazio immersivo sono stati estesi gli orari di visita anche la domenica con chiusura alle ore 19 (ultimo ingresso possibile alle ore 18). Nel resto della settimana dal lunedì al giovedì l’esposizione seguirà il consueto orario 10-18 (ultimo accesso alle ore 17).

I martedì e mercoledì ci sarà anche uno sconto speciale per gli under 30 che accederanno alla mostra con un biglietto scontato di 8 euro (il ticket per gli adulti costa 13 euro). Il giovedì ad entrare al prezzo scontato di 8 euro, saranno invece gli over 50. Il visitatore sarà trasportato dentro il mondo del genio in una completa e “Daliniana” immersione di oltre 35 minuti che attraverso le immagini e la musica emozionerà gli spettatori come niente prima d’ora.