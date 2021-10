Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 ottobre

Giove vi apre a una giornata di grandi soddisfazioni se appartenete alla terza decade. Sarete espansivi e spiritosi con tutti e Venere e Luna vi favoriranno nella vita affettiva se nati nella prima decade. In ufficio dovrete sopportare qualche piccola seccatura ma poi mieterete molti successi se nati nella terza decade.

Nettuno vi favorisce se nati dal 9 al l2 maggio. In aggiunta Urano favorirà i nati nella seconda decade. Plutone vi regala momenti romantici in amore ma Giove propone un po’ di negatività, anche se niente di preoccupante. Introiti extra a lavoro per via della vostra bravura.

La vostra verve è in stato di grazia per via del Sole e anche Saturno è vostro alleato. Nettuno vi favorisce in amore se nati dal 9 al 13 giugno mentre Marte sarà conciliatore in ambito lavorativo per darvi soluzioni diplomatiche ad alcuni problemi.

Nettuno si rivela vostro amico sincero e anche Urano vi tiene fedele compagnia in ambito familiare. La vostra dolcezza autentica viene rimarcata in amore dai pianeti già citati, mentre a lavoro sarete favoriti specialmente se nati tra il 26 giugno e il 3 luglio.

Dinamismo è il vostro perno di oggi con Sole che vi darà enorme energia personale. Giove è un po’ negativo in amore ma contemporaneamente Sole benefico vi darà magnetismo e fascino irresistibili. Luna e Venere vi daranno un rapporto con il denaro un po’ troppo espansivo: attenzione alle spese se nati a luglio.

Mercurio vi dona verve e senso dell’umorismo, Urano e Plutone inoltre vi daranno un look magnifico anche se Luna e Nettuno sono un po’ contrari, così come Venere. Urano è potente alleato in amore: siete praticamente irresistibili! Avete anche un’instancabile vitalità lavorativa grazie a Plutone.

Mercurio innalza il senso dell’umorismo e Venere vi darà un approccio più morbido all’ambiente circostante se festeggiate gli anni a settembre. Venere e Luna vi daranno intimità con atmosfera lieta e gioiosa. Se lavorate anche di sabato Sole e Mercurio vi daranno saggezza e passione, specie se nati nella prima e nella seconda decade.

Luna è positiva così come anche Plutone per i nati a novembre. Venere vi farà provare in amore positivi influssi e anche Nettuno fa la sua parte se nati nella terza decade. Luna vi suggerisce però di esprimere meglio i vostri sentimenti. Non vi curate delle critiche in ufficio e andate avanti per la vostra strada.

Luna, Venere, Mercurio, Sole e Marte sono tutti dalla vostra parte e vi daranno pazienza e intelligenza se nati nella terza decade. Non vi accorgete che oggi gli interessi esterni possono danneggiare un po’ il rapporto di coppia ma Luna vi farà alzare le antenne per rimediare. Non vi date pensiero se non viene apprezzato il vostro sforzo lavorativo: Saturno farà ricredere i miscredenti.

Luna e Venere fanno alzare il livello di ottimismo e umorismo se nati tra il 30 dicembre e il 3 gennaio. Giove e Venere vi facilitano le cose in amore se siete single e alla ricerca, buoni influssi di Venere e Luna per le coppie. Plutone molto benefico per i lavoratori della terza decade.

Marte resta un fedele alleato e vi regala verve mentale se nati a febbraio. Inoltre è il vostro paladino se siete single nati tra il 2 e il 10 febbraio, mentre Plutone e Giove favoriscono i rapporti già consolidati della terza decade. Urano è negativo e porterà qualche imprevisto a lavoro ma niente di grave, specie se festeggiate gli anni dal 30 gennaio al 5 febbraio.

Urano vi darà forza e concretezza oggi rallegrandovi pure la giornata se nati nella prima e seconda decade. Giove vi darà dolcezza con il vostro partner e Nettuno anche sarà favorevole se nati nella terza decade. Clima un po’ mutato tra i colleghi a lavoro ma vi adatterete senza fare domande.