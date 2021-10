Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 ottobre

Valori astrali molto congeniali con Giove e Saturno che inviano influssi benefici, specie se nati nella terza decade. Sarete molto generosi se nati dal 10 al 13 aprile e Luna vi farà godere un relax completo. Se siete single occhio perché Luna, Sole e Marte sono contrari se siete della seconda decade. Saturno è al vostro fianco in ambito lavorativo.

Venere è contraria ma porterà più che altro qualche scaramuccia e nulla più. Nettuno, Urano e Plutone sono invece benefici e vi renderanno attrattivi nelle cerchie di conoscenti. Trasporto emotivo davvero notevole grazie a Urano positivo, specie se nati nella seconda decade. Successi anche per i single. A lavoro vedrete un miglioramento della vostra immagine se nati nella terza decade.

Sarete saggi e concreti oggi grazie ai pianeti che non vi ostacoleranno. Giove vi concede un grande entusiasmo in amore se nati dal 10 al 15 giugno. Tempismo e prontezza di riflessi sono le vostre qualità più riconosciute a lavoro, specie se nati a maggio.

Le difficoltà vi stimolano e sarete molto ambiziosi nel volerle superare. Attenti però a non fare passi più lunghi della gamba perché Urano e Nettuno sono alleati ma vi impongono accortezza. Mercurio invece è contrario per chi fa attività fisica. Marte e Luna sono un po’imbronciati in amore: cercate di capire se siete sulla stessa lunghezza d’onda del vostro partner. Cercate di non strafare in ufficio.

Saturno e Urano vi remano contro ma Mercurio e Sole sono dalla vostra parte, così come Luna che vi dà risolutezza e lucidità se nati dal 10 al 18 agosto. Se invece siete nati dal 29 luglio al 5 agosto Urano è contrario in amore. Non date peso alle chiacchiere dei colleghi di lavoro e continuate a svolgere le vostre mansioni.

Continua la bella stagione di successi. Venere è in splendido aspetto e vi induce a prendere importanti decisioni per la vostra vita, oltre che a praticare movimento fisico. Plutone infatti vi suggerisce pure di iscrivervi in palestra. Venere, Luna, Plutone e Urano sono tutti a favore vostro per quanto riguarda l’amore, fate però attenzione ad alcuni sgarbi che potrebbero arrivarvi a lavoro se siete nati dal 30 agosto al 3 settembre.

Luna è molto positiva ma Plutone è ostacolante per i nati della terza decade. In linea generale fate attenzione a non esporvi troppo, in qualsiasi campo. Avete un gran bisogno di attività fisica: vi aiuterà a stare meglio. Luna è benefica in amore e metterà le pezze a una giornata vissuta sottotono con la partner. Il vostro senso dell’umorismo generato da Venere farà faville in ufficio.

Un quadro planetario un po’ ambiguo per voi, con un clima molto monotono. Marte è combattivo e vi permette di indirizzare le vostre energie negli sport. Venere è benefica e cerca di eliminare inquietudini e problemi comunicativi in amore. Nettuno è stabilmente al vostro fianco a lavoro se nati nella terza decade.

Una vivacità fisica e mentale vi accompagna grazie a Sole e Marte ma non abusatene. Marte è inoltre bendisposto anche in amore e vi infonde una ottima capacità di seduzione se nati a dicembre. Sarete razionali e disciplinati a lavoro grazie a Sole e Mercurio.

Urano favorisce i nati nella seconda decade così come sono positivi anche Nettuno e Venere per l’attività fisica, che però viene un po’ ostacolata da Marte negativo. Venere vi spinge a compiere scelte sentimentali orientate alla futura vita di coppia se nati nella terza decade o a dicembre. Plutone vi darà concretezza in ufficio ma fate anche attenzione a non urtare la sensibilità di qualcuno.

Venere è in cattivo aspetto dal punto di vista familiare ma Giove e Saturno vi permetteranno di mantenere il controllo della situazione. Urano è contrario in amore, quindi cercate di non prendere troppo spazio nella vita dell’altra persona. Se festeggiate gli anni nella prima decade, Urano e Venere inoltre vi daranno qualche difficoltà a lavoro, anche se Saturno proverà a contrastarli.

Luna alterna i suoi favori oscillando tono e umore se nati dal 9 al 13 marzo. Nettuno vi aiuta però a pianificare un viaggio per il futuro. Frenate un po’ il romanticismo perché Venere vi mette di fronte agli aspetti più concreti dell’amore. Urano e Nettuno vi daranno grande grinta a lavoro.